Cierran la I-70 tras un fuerte accidente cerca de Glenwood Canyon

La I-70 cerró ambas direcciones el viernes en horas de la tarde en Glenwood Canyon debido a un accidente que involucró a un camión cerca de la salida de Hanging Lake.

El Departamento de Transporte de Colorado (CDOT) informó que el accidente ocurrió en los carriles en dirección este, pero los carriles hacia el oeste también tuvieron que cerrarse para el acceso de vehículos de emergencia. Un rato más tarde abrieron el carril oeste pero se espera que

La Patrulla Estatal de Colorado (CSP) dijo que los carriles en dirección este podrían estar cerrados durante un mínimo de 12 horas para la limpieza. El cierre está desde la salida de Dotsero hasta la US 6 Canyon Creek, según el CDOT.

CSP recomendó el siguiente desvío para las personas que se dirigen hacia y desde el área metropolitana de Denver:

Los automovilistas en dirección este deben girar al este por la US 40 en Rifle y dirigirse al norte por la CO 13 hasta Craig, luego girar al este por la US 40 hacia Kremmling. Desde allí, los conductores pueden tomar CO 9 hasta Silverthorne e incorporarse a la I-70 nuevamente. Los automovilistas en dirección oeste pueden tomar la ruta en la dirección opuesta.

El CDOT pidió que los conductores no utilicen Cottonwood Pass Road, Hagerman Pass, Eagle / Thomasville Road o cualquier otro camino del condado o del servicio forestal en el área como desvío porque no están construidos para tráfico pesado o vehículos comerciales.