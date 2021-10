En plena calle: avioneta aterriza de emergencia dejando una persona herida en Loveland

El Departamento de Policía de Loveland (LPD, por sus siglas en inglés) informó sobre una persona que sufrió heridas leves luego que una avioneta se estrellara poco después de despegar de un aeropuerto al norte de Loveland el jueves por la mañana.

El piloto del monomotor Piper PA-24 declaró una emergencia después de salir del Aeropuerto Regional del Norte de Colorado en Loveland, según la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés). El piloto aterrizó en una carretera al sureste del aeropuerto a las 7:37 a.m., dijo la FAA.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

El área exacta donde se reportó el incidente está ubicada en S Peoria ST y Ridgegate Prwy, Lone Tree.

Según Autoridades de Rescate de Bomberos de Loveland, el avión privado monomotor, transportaba a dos personas. Durante el aterrizaje la avioneta golpeó un poste de luz, que arrancó su ala izquierda para finalmente estrellarse justo al oeste de la intersección de Crossroads Bulevar y Byrd Drive cerca del Aeropuerto Regional del Norte de Colorado.

El piloto fue trasladado al Medical Center of the Rockies luego del accidente, según el Aeropuerto Regional del Norte de Colorado. El pasajero no resultó herido, dijo LPD.