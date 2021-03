ACLU demanda al Distrito Escolar de Douglas por esposar agresivamente a un niño hispano con Autismo

Denver - Unión American por las Libertades Civiles (ACLU) de Colorado presentó una demanda contra el Distrito Escolar del Condado Douglas, el alguacil del Condado y varios Oficiales de Recursos Escolares (ORE) después de que esposaron agresivamente a un niño hispano de once años con autismo y lo dejaron en una patrulla durante horas, provocando que se volviera tan desregulado que se golpeó la cabeza repetidamente y sufrió heridas.

Sin buscar atención médica, los oficiales llevaron al niño a un centro de detención de menores y lo pusieron bajo custodia hasta que sus padres pudieran pagar una fianza de 25,000 dólares. ACLU de Colorado está demandando al distrito y a los oficiales involucrados en este caso, por violar los derechos del estudiante bajo la Ley de Estadounidenses con Discapacidades y la Cuarta Enmienda.

“Cuando lo vimos, tenía la frente y los brazos tan hinchados y amoratados”, dijo su madre Michelle Hanson. "A.V. no se golpea la cabeza debe haber estado extremadamente desregulado. Después de que lo sacamos del problema, no comía, no hablaba. A.V. estaba está definitivamente traumatizado. Todos lo estamos."

El 29 de agosto de 2019, A.V. enfrentó desafíos relacionados con la discapacidad cuando un compañero de clase en ‘’Sagewood Middle School’’ escribió sobre él con un marcador. A.V. forma parte de un aula de necesidades afectivas y tiene un plan de educación individual (PEI) que describe las adaptaciones necesarias y los posibles desencadenantes, como el tacto. A.V. fue provocado por el estudiante que escribió sobre él y el asistente de la clase no intervino.

A.V. se enojó y golpeó al otro estudiante con su lápiz. Aunque A.V. abandonó el aula voluntariamente después de esto y se estaba calmando con la ayuda del psicólogo de la escuela, los ORE insistieron en intervenir y una situación que podría haberse manejado de manera constructiva se convirtió en un asunto criminal.

"A.V. ha sufrido tanto física como emocionalmente como resultado de las violaciones de sus derechos por parte de los ORE,” dijo Arielle Herzberg, Abogada de Personal de la ACLU de Colorado. “El Distrito Escolar del Condado Douglas y la Oficina del Sheriff tienen un patrón y una práctica de que sus oficiales manejan mal situaciones que involucran a estudiantes con discapacidades y los atrapan innecesariamente en el sistema legal penal. Esposar a los niños nunca debe usarse como administración del aula y hacer que los padres paguen miles de dólares en fianza para que regresen a salvo es inaceptable."

El condado Douglas tiene un largo historial de poner desproporcionadamente a niños con discapacidades y niños de color en restricciones y aislamiento, y remitir a estos estudiantes a las fuerzas del orden.

“En todo Estados Unidos y aquí en Colorado, los estudiantes, particularmente los estudiantes de color y los estudiantes con discapacidades, están experimentando un daño significativo a manos de los ORE con el pretexto de la seguridad escolar,” dijo Jack Robinson, abogado colaborador de la ACLU de Colorado. “Estas experiencias de fuerza excesiva y prejuicios implícitos están causando traumas a los estudiantes y sus familias, a menudo en los años venideros, y están reforzando el flujo de la escuela a la prisión. Los niños como A.V. no necesitan esposas ni cargos criminales; necesitan compasión y comprensión de las necesidades de los estudiantes con discapacidades."

Los ORE involucrados son diputados que trabajan para el Sheriff del condado de Douglas. Ninguno de los ORE fue sancionado en el caso de A.V. por el contrario, el ORE Sidney Nicholson fue elogiado por su manejo de la situación. Se consideró que había completado su entrenamiento ORE y se recomendó que lo cambiaran a la condición de solo unos días después del incidente.

Solo meses después de esposar a A.V., ORE Nicholson repitió su comportamiento, esposando a un niño de doce años con discapacidades después de que ese niño empeoró. Al igual que con A.V., dejó a ese niño esposado durante horas. En ambos casos, las acciones de las ORE dieron como resultado que se presentarán cargos penales innecesarios contra los niños.

Las políticas del alguacil del condado Douglas establecen que todos los oficiales están capacitados para reconocer la salud mental y los trastornos relacionados, incluido el autismo, y están capacitados en técnicas de calmar situaciones. Pero en realidad, los OREs reciben poca o ninguna capacitación sobre cómo interactuar con estudiantes con discapacidades y cómo mantenerlos seguros.

En el caso de A.V., los OREs demostraron su falta de capacitación cuando se acercaron a él de manera amenazadora que agravó la situación. Entonces, aunque los ORE sabían que A.V. resultó herido, se negaron a recibir atención médica. Como resultado de haber sido esposado, arrestado y mantenido bajo custodia durante horas mientras sus padres se apresuraban a cumplir con la fianza de 25,000, A.V. ahora sufre de ansiedad severa y trastorno de estrés postraumático.

La Sra. Hanson está representada por el director legal de ACLU de Colorado, Mark Silverstein, la abogada senior Sara Neel, la abogada personal Arielle Herzberg y el abogado colaborador de ACLU Jack Robinson de Spies, Powers & Robinson, P.C.