Acuerdo de culpabilidad en caso de tiroteo en el Club Q de Colorado Springs: Informe de AP comparte detalles

DENVER, Colorado - Se espera que el sospechoso de un tiroteo masivo en el Club Q de Colorado Springs llegue a un acuerdo de culpabilidad para declarar cargos de asesinato y odio que aseguraría al menos una cadena perpetua por el ataque que dejó a cinco personas sin vida y 17 heridos, dijeron varios sobrevivientes a The Associated Press.

Aquí están los puntos clave:

¿QUÉ ESTÁ PASANDO CON EL CASO LEGAL?

La noticia de una posible resolución legal de la masacre del Club Q de noviembre pasado sigue a una serie de llamadas telefónicas desde la cárcel del sospechoso Anderson Lee Aldrich a la AP expresando remordimiento y la intención de enfrentar las consecuencias en la próxima audiencia judicial programada para este mes.

Las autoridades federales y estatales y los abogados defensores se negaron a comentar sobre un posible acuerdo de culpabilidad. Pero la ley de Colorado requiere que las víctimas sean notificadas de tales tratos, y varias personas que perdieron a sus seres queridos o resultaron heridas en el ataque le dijeron a AP que los fiscales estatales les dijeron que Aldrich se declarará culpable de los cargos que garantizarían la máxima sentencia estatal de cadena perpetua.

Los fiscales también pidieron recientemente a los sobrevivientes que se prepararan para la audiencia del 26 de junio escribiendo declaraciones sobre el impacto en la víctima y preparándose para la posible publicación del video de vigilancia del ataque del Club Q.

El Departamento de Justicia de EEUU todavía está considerando presentar cargos federales por delitos de odio, según un alto funcionario policial familiarizado con el asunto que habló con AP bajo condición de anonimato para discutir el caso en curso. No está claro si la resolución anticipada de la fiscalía estatal también resolverá la investigación en curso del FBI.

¿QUÉ LE DIJO EL SOSPECHOSO A AP?

“Tengo que asumir la responsabilidad por lo que pasó”, dijo el sospechoso de 23 años durante una de las seis llamadas con AP el mes pasado, sus primeros comentarios públicos sobre el caso.

Aldrich, quien desde su arresto se ha identificado como no binario y usa los pronombres ellos y ellos, agregó que todavía no pueden creer que fue responsable de tal devastación.

“Nada va a traer de vuelta a sus seres queridos”, dijeron. “La gente tendrá que vivir con lesiones que no se pueden reparar”.

Cuando se les preguntó por qué sucedió, dijo: “No lo sé. Por eso creo que es tan difícil comprender que sucedió. ... O recibiré la pena de muerte a nivel federal o iré a prisión de por vida, eso es un hecho”.

Si bien The Associated Press normalmente no proporcionaría una plataforma a alguien que supuestamente cometió un delito de este tipo, los editores consideraron que la intención declarada del sospechoso de aceptar la responsabilidad y la expresión de remordimiento eran de interés periodístico y debían informarse.

¿QUÉ DICEN LOS SOBREVIVIENTES SOBRE LA ENTREVISTA?

Varios sobrevivientes de la masacre del Club Q del año pasado criticaron la entrevista del sospechoso como un intento calculado de evitar la pena de muerte federal, señalando que no llegaron a discutir el motivo, atribuyeron gran parte de la culpa a las drogas y caracterizaron el crimen en generalidades pasivas.

“Nadie siente simpatía por él”, dijo Michael Anderson, quien trabajaba como barman en el Club Q cuando estalló el tiroteo y se agachó cuando varios clientes fueron asesinados a tiros a su alrededor.

“Se ha ido alguien que nunca podrá ser devuelto a través del sistema de justicia”, dijo Wyatt Kent, quien estaba celebrando su cumpleaños número 23 en el Club Q cuando Aldrich abrió fuego y mató a tiros al compañero de Kent, Daniel Aston, que trabajaba detrás de la barra. “A todos nos sigue faltando mucho, una pareja, un hijo, una hija, un mejor amigo”.

¿QUÉ EVIDENCIA APOYA UN DELITO DE ODIO?

El sospechoso ingresó al Club Q justo antes de la medianoche del 19 de noviembre y disparó indiscriminadamente un rifle semiautomático estilo AR-15. La matanza solo se detuvo después de que un suboficial de la Marina agarró el cañón del rifle de Aldrich y le quemó la mano porque estaba muy caliente. Un veterano del ejército se unió para ayudar a someter y golpear a Aldrich hasta que llegó la policía.

Los fiscales dicen que el sospechoso había visitado el Club Q al menos seis veces en los años anteriores al ataque. El fiscal de distrito Michael Allen le dijo a un juez que la madre del sospechoso hizo que Aldrich fuera al club “en contra de su voluntad y le obligó a aceptar esa cultura”.

Allen también dijo que Aldrich administraba un sitio web que publicaba un video de entrenamiento de tiro de “supremacistas blancos neonazis”. Los amigos de los juegos en línea dijeron que Aldrich expresó odio por la policía, las personas LBGTQ y las minorías y usó insultos contra los negros y los homosexuales. Y un detective de la policía testificó que Aldrich envió un mensaje en línea con una foto de un visor de rifle apuntado en un desfile del orgullo gay.

Los abogados defensores no han cuestionado el papel de Aldrich en el tiroteo, pero han rechazado las acusaciones de que fue motivado por el odio, argumentando que el sospechoso estaba drogado con cocaína y medicamentos la noche del ataque.