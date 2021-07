Acusado de poseer bombas caseras es dejado libre en Fort Collins

Nicholas Dice fue puesto en libertad, un día después que fuera llevado a la cárcel en Fort Collins, bajo los delitos de violación de condiciones de fianza, posesión de artefactos explosivos y posesión de una bomba incendiaria.

Vecinos del área donde Nicholas vivía se muestran consternados al enterarse de su salida.

Leticia Rodríguez señala que , “todos tiene que saber que está pasando. hay muchas cosas que están pasando y luego esto”.

Mari Morales dice que, “para mi es algo sorprendente por que en vez de que lo dejen en la cárcel por que que tal si hace algo”.

De acuerdo con el vocero de la oficina del alguacil de Larimer, Nicholas salió de la cárcel luego de pagar una fianza de 250 mil dólares, esto a tan solo un día que autoridades allanaran su hogar.

Johan castellanos indica que, “de acuerdo con vecinos del sector esta era su casa, localizada en la 100 Meadow Lane. aquí autoridades encontraron 3 artefactos explosivos, una bomba molotov y diferentes armas de fuego, al momento del allanamiento”.

“uno no sabe que esa persona esté pensando. dice ah pues me soltaron voy a hacer otra vez lo que iba a hacer, nadie lo está vigilando nadie está ahí con el viendo sus pasos, que hace o que no hace”, dice Mari.

Autoridades llegaron a esta casa porque oficiales de Kansas, advirtieron a las autoridades locales que Nicholas había estado trabajando en un artefacto explosivo, que se detono en el sótano de su casa en agosto del año 2020.

En marzo había sido capturado por autoridades en Loveland y luego puesto en libertad bajo fianza, cuando se le encontró un agente químico, un cuchillo, metanfetamina , armas de fuego, entre otros elementos en su auto.

“ No que el se queda en la cárcel porque si está en logra lugar haciendo la misma cosa y luego va a ir a otro lugar otro city y luego va a ser la misma cosa allá”, dice leticia.

“si es algo alarmante, preocupante voy a estar así viendo que está pasando por qué no quiero que nada le pase a mi familia”, indica mari.