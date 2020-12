DENVER, Colorado - La revista TIME nombró a una menor científica e inventora de Colorado de 15 años como el "Niño del año 2020". Gitanjali Rao fue seleccionada entre más de 5,000 nominados con sede en EEUU. Si bien la revista TIME ha seleccionado una Persona del año durante los últimos 92 años, esta es la primera vez que el medio elige al “Niño del año”.

Algunos de los logros impresionantes de Rao incluyen el uso de la tecnología para abordar una amplia gama de problemas, desde el agua potable contaminada hasta la adicción a los opioides y el ciberacoso. También ha dirigido talleres de innovación en todo el mundo y ha sido mentora de 30,000 estudiantes.

Rao también es la creadora de "Kindly", una aplicación y extensión de Google Chrome que utiliza tecnología de inteligencia artificial para poder detectar el ciberacoso en una etapa temprana.

Una de las cosas en las que la adolescente de Denver está trabajando ahora es encontrar una manera fácil de usar la tecnología para ayudar a detectar contaminantes, como parásitos, en el agua. También está trabajando en un producto que podría ayudar a diagnosticar la adicción a los opioides en una etapa temprana.

Recientemente, la actriz Angelina Jolie, ganadora del Premio de la Academia, habló un poco con Rao sobre su increíble trabajo.

“No me parezco al científico típico”, dijo Rao. “Todo lo que veo en la televisión es que es un científico es una persona mayor, generalmente blanco. Es extraño para mí porque era casi como si las personas hubieran asignado roles, con respecto a su género, su edad, el color de su piel", dijo la menor a la revista Time.

"Mi objetivo realmente ha cambiado, no solo quiero crear mis propios dispositivos para resolver los problemas del mundo, sino también de inspirar a otros a hacer lo mismo. Porque, por experiencia personal, no es fácil cuando no ves a nadie más como tú. Así que realmente quiero difundir ese mensaje: si yo puedo hacerlo, tú puedes hacerlo y cualquiera puede hacerlo", agregó.

Los otros cuatro finalistas de Niño del año fueron Tyler Gordon, de 14 años, de San José, California; Jordan Reeves, 14 años, de Columbia, Missouri; Bellen Woodard, 10, de Leesburg, Vae Ian McKenna, 16, de Austin. Cada uno de los jóvenes líderes ha tenido un impacto positivo en sus comunidades, desde cultivar alimentos para quienes están en crisis, hasta diseñar mejores juguetes para niños con discapacidades y comenzar nuevas conversaciones sobre la justicia racial.