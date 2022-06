Al vacío a 100 mph: Terror-Dactyl, una de las atracciones más atrevidas y únicas de su tipo en el mundo

Colorado - El Terror Dactyl ubicado dentro del centro recreativo Cave of the Winds es una de las atracciones más atrevidas y única de su tipo en el mundo.

¿Qué se necesita para disfrutar de esta atracción?

Primero que todo valor, una vez que lo tenga y se haya decidido, tendrá que firmar un permiso o extensión de responsabilidad por su bienestar y vida.

‘’Puede que cuando siga avanzando se arrepienta de tirarse, pero a mí se me paso rápido’’, dice Niurma.

Cave of the Winds o Cueva de los Vientos fue descubierta en el año 1881, pero realmente tiene millones de años.

Una condición necesaria es que la estatura de las personas sea más de 4 pies y con un peso de no más de 250 libras, además que no haya 100 libras de diferencia uno del otro para que no crear contrapeso.

Luego nos sentamos, al borde que está a 200 pies de altura, nos aseguraron con cinturones y después nos inclinaron, sentía que me resbalaba y salía de la silla, pero es parte de la atracción.

Una vez que dejan caer la silla, es inevitable no gritar, con una velocidad de 100 mph fuimos lanzados al vacío a una distancia de 150 pies a Williams Canyo, fue como volar en medio del canyon.

Es uno de los lugares más visitados en Colorado. Cada año van al parque alrededor de 300,000 personas y la mayoría lo hace en los meses más cálidos.

El recorrido dura menos de 3 minutos, es rápido pero intenso. Luego de esa inyección de adrenalina se me pasaron los temblores, hablamos con uno de los encargados y nos contó que nunca han reportado accidentes, también tienen en cuenta las condiciones del tiempo para operar.

‘’Más allá de todo, la belleza del paisaje y sentir que volaba en el vacío, es algo que sin duda disfruté mucho y volvería hacer’’, dijo Niurma.