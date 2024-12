Albertsons abandona la fusión con Kroger tras decisiones judiciales desfavorables

DENVER, Colorado - Albertsons una de las cadenas de supermercados más grandes de Estados Unidos decidió cancelar su fusión con Kroger, una unión de $24.6 mil millones, un día después de que dos jueces bloquearan el acuerdo.

Además, Albertsons está demandando a Kroger porque, según ellos, Kroger no hizo lo suficiente para que las autoridades aprobaran la fusión.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. >Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Colorado aquí.

El día martes, un juez en Portland, Oregon, detuvo la fusión de forma temporal. Poco después, otro juez en Seattle lo bloqueó de manera permanente, diciendo que la unión afectaría la competencia en el estado de Washington.

La fusión, que había sido anunciada en 2022, tenía como objetivo crear una de las cadenas de supermercados más grandes del país para competir mejor con grandes empresas como Walmart, Costco y Amazon.

Como parte del acuerdo original, las dos empresas iban a vender 579 tiendas a una compañía llamada C&S Wholesale Grocers. Sin embargo, la Comisión Federal de Comercio (FTC) se opuso, diciendo que la fusión haría que los precios subieran y que los salarios de los trabajadores bajaran. También dijeron que el plan para vender las tiendas no era adecuado.

Albertsons afirma que Kroger no cumplió con su parte del trato, pues no vendió las tiendas necesarias para obtener la aprobación de las autoridades y no escuchó las sugerencias de los reguladores.

También acusó a Kroger de rechazar compradores más adecuados para las tiendas. Según Albertsons, esto perjudicó a sus accionistas, empleados y consumidores.

Kroger, por su parte, negó todas las acusaciones y dijo que fue Albertsons quien no cumplió con el acuerdo y que causó problemas durante todo el proceso.