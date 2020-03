Alcalde de Denver emite orden de “quedarse en casa” para prevenir más contagios por coronavirus

El alcalde de Denver Michael Hancock emitió esta tarde la orden de “quedarse en casa” en la ciudad, para prevenir la propagación del coronavirus en la capital de Colorado. “No es una recomendación, es una orden”. Otros condados tomaron también la misma medida.

En el Condado Denver son ya 125 casos reportados, de los 591 que hay en el estado, en donde ya siete personas han perdido la vida por este virus. Aquí puedes consultar las cifras del COVID-19 en el estado.

Al momento en Denver, a pesar de ser el condado con más casos, no se han presentado víctimas mortales.

La orden del alcalde llega un día después de que el gobernador de Colorado Jared Polis ordenara que los lugares de trabajo de servicios no esenciales en el estado debían tener solo el 50% de trabajadores presenciales.

La orden entra en vigor este martes 24 de marzo, a las 5:00 p.m, y estará en vigor hasta el 10 de abril o más si es necesario. Esta será solo para el Condado Denver, por ahora. y no para el área metropolitana y sus ciudades.

Hancock aseguró que ya habló con el gobernador Polis y este le ofreció todo el apoyo para esta medida. “Tenemos que tomarnos esto enserio. Es importante que todos cumplan la orden de quedarse en casa para poder controlar la propagación de este virus”.

Abogados responden dudan sobre los procesos migratorios durante la pandemia de coronavirus en EEUU.

“Sabemos que esto es difícil para nuestros ancianos, discapacitados y muchos más. Pero esta orden era necesaria y estaremos con ellos para apoyarlos. No tenemos que sentir pánico, pero sí tomarnos las cosas enserio y permanecer en la casa. Puedes ir a comprar las cosas al supermercado, pero vuelve a casa. Tengamos paciencia y vamos a superar esta crisis”, dijo Hancock en su anuncio.

Hancock dejó claro que fue una decisión dura de tomar a la que se llegó tras la opinión de los expertos y el analisis de lo que están haciendo en el resto de EEUU. “Si miras en el país la mayoría de las grandes ciudades están con esta orden. Somos la ciudad con más población en Colorado y tenemos que ser un ejemplo. Entre más rápido actuemos, más rápido vamos a salir de esta crisis. Es un trabajo de todos. Por favor quédate en casa”.

Durante estos días, bajo esta orden, los restaurantes podrán seguir operando con domicilios. También podrán operar los dispensarios de marihuana medicinal, al ser considerados servicios esenciales.

Las licoreras fueron incluidas en negocios no esenciales, por lo que no podrán operar a partir de que entre esta orden en vigor este martes 24 de marzo.

En cuanto a los supermercados Hancock les agradeció el trabajo que están haciendo por la comunidad y dejó claro que podrán operar regularmente aplicando la regle de distanciamiento entre sus empleados y todos los protocolos sanitarios de limpieza.

Hancock se refirió a la decisión del gobernador Polis de no emitir esta orden para todo el estado. "Entendemos perfectamente que no adopten esta medida a nivel estatal, ya que hay condados que todavía no tienen casos positivos registrados".

Sin embargo, Polis anunció, tras conocerse la orden en Denver, que los condados San Miguel, Gunnison, Eagle y Summit, además de Denver, también quedan bajo la orden de "quedarse en casa".

MIentras esta medida esté en vigor, las empresas locales son llamadas a cumplir políticas de trabajar desde casa.

Los ciudadanos podrán solo realizar actividades esenciales como hacer mercado, salir a realizar compras de medicamentos. También estará permitido salir a caminar al aire libre, siempre y cuando se mantenga el distanciamiento social.

En cuanto a los desplazamientos, la medida asegura que viajar en motocicleta, automóvil, camioneta y monopatines eléctricos solo estará permitido para viajes esenciales.

El servicio de transporte público podrá ser usado por personas que realicen trabajos esenciales y, sobre todo, que tengan que ser presenciales.