Alerta en la ciudad de Aurora por alza en crímenes relacionados con armas de fuego

La ciudad de Aurora registra aumento de crímenes violentos relacionados con armas de fuego, también incluye abusos sexuales y robos con violencia.

En los primeros meses del año en Aurora se vio un aumento de casi 50 % en crímenes violentos de acuerdo con cifras proporcionadas por el Departamento de Policía de la ciudad.

Tan solo entre el inicio de 2021 hasta el 31 de marzo se registraron 6 homicidios, 79 crímenes sexuales, 603 asaltos agravados y 205 robos informaron las autoridades.

Aurora cuenta con un sistema de notificaciones para alertar a los vecinos ante un incidente de emergencia.

Este aumento de la violencia ha sorprendido a muchos residentes y esto es lo que dice Rafael Isidoro, “Pues si últimamente he visto más crimen que el año pasado o hace dos años atrás”.

María Domínguez también residente de Aurora dijo: “Si llamas a las autoridades o a la policía en ocasiones no responden. Eso nos tocó mucho en pleno pico de la pandemia en noviembre y diciembre. Les llamas por teléfono y francamente no responden o se tardan mucho en venir y cuando vienen ya la persona no está”

Debido a este aumento en el número de crímenes en la tarde del lunes durante una sesión de estudio la jefa de policía Vanessa Wilson presentará un reporte además de compartir estrategias y plan de acción de su departamento ante la problemática. Además se discutirán programas para jóvenes que ayuden a prevenir la violencia.

Autoridades en Aurora muestran preocupación ante el aumento del número de crímenes en los últimos meses.