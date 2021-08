Asociación de Restaurantes de Colorado: más del 70 % de los dueños no planean exigir mascarillas

Los restaurantes de Colorado tienen reservas cuando se trata de imponer sus propias restricciones contra el COVID-19 y así lo mostró una encuesta realizada recientemente a los dueños de negocios en el estado.

La Asociación de Restaurantes de Colorado (CRA, por sus siglas en inglés) encuestó a 148 restaurantes el fin de semana pasado, y el 73% informó que no tenían planes de exigir que los clientes usen mascarillas o muestren prueba de vacunación.

“Si no es una orden sí, sino no lo vamos a hacer. Yo personalmente no lo haría no quiero incomodar más la gente. Yo siento que la prevención es la vacuna”, dice Joaquín Pérez, quien abrió su restaurante hace pocas semanas.

Luego del anuncio por el CDC e incluso del gobernador de Colorado que el uso de mascarillas en interiores ya no sería necesario para personas completamente vacunadas RTD todavía exigirá a su personal y al público el uso de estas.

“Queríamos conocer el pulso de la membresía de la asociación de restaurantes en todo el estado de Colorado y ver lo que todos estaban haciendo actualmente y lo que planeaban hacer”, explicó Denise Mickelsen, directora de comunicación de la CRA.

Más del 50% de los restaurantes que respondieron están ubicados en el área metropolitana de Denver, y la gran mayoría son de propiedad independiente. Más de la mitad de los restaurantes encuestados no tienen reglas vigentes en lo que respecta a cubrebocas o vacunas.

La encuesta de la CRA mostró que el 12% de los encuestados planeaba implementar pronto nuevos requisitos de mascarillas y vacunas. De esos restaurantes, el 77% dijo que les preocupaba que los miembros de su personal tuvieran que vigilar a los clientes que no estaban dispuestos a seguir las reglas.

A partir de ahora, todas las personas, sin importar su estado de vacunación, deberían utilizar mascarillas en "espacios públicos cerrados".