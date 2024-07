Altercado en gasolinera de Aurora termina en balacera y deja a un hombre herido

AURORA, Colorado - Un hombre resultó herido de bala durante un altercado en una gasolinera en Aurora. El incidente, involucró a un hombre adulto que sufrió heridas, pero que no ponen en riesgo su vida, dijo la policía de Aurora.

El incidente tuvo lugar en la gasolinera ubicada en 3385 S. Tower Rd, alrededor de las 5:15 a.m., del 24 de julio de 2024 y según el informe policial, la víctima tuvo una discusión verbal con un hombre desconocido dentro de la gasolinera.

La confrontación continuó afuera del establecimiento, donde la víctima fue herida de bala por un cómplice del hombre con quien discutía.

Los dos sospechosos fueron vistos por última vez huyendo en un sedán azul y la policía dice qu no hay más información disponible sobre el vehículo ni sobre los sospechosos.

La víctima fue trasladada al hospital, donde se encuentra en condición estable con heridas que no ponen en peligro su vida. Hasta el momento, no hay detenidos y no se conoce relación alguna entre la víctima y los sospechosos. Tampoco se reportan víctimas adicionales.

Cualquier persona con información sobre lo sucedido se le pide llamar a la Línea de Alto al Crimen al 720-913-7867. Hay una recompensa de hasta $2,000 y la llamada puede ser anónima.