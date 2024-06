Avioneta se estrella en Arvada; hay cuatro heridos

Una avioneta se estrelló en Arvada y dejó cuatro personas heridas el viernes por la mañana, según la policía.

El accidente ocurrió en la zona de Oberon y Carr.

Dos adultos y dos jóvenes fueron trasladados a hospitales locales con heridas.

We're responding to reports of a small aircraft crash in the area of Oberon and Carr. PIO en route. Media staging location on NE corner of W 62nd Ave and Carr. Updates provided here.