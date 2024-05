Investigadores: atacante de supermercado en Boulder estaba legalmente cuerdo cuando mató a 10 personas

Boulder, Colorado - Los expertos estatales descubrieron que el hombre acusado de disparar y matar a 10 personas en un supermercado de Colorado en 2021 tenía una enfermedad mental no tratada, pero estaba legalmente cuerdo en el momento del ataque, dijeron los abogados el martes.

Los resultados de la evaluación de la cordura de Ahmad Al Aliwi Alissa realizada en el hospital psiquiátrico estatal no son públicos, pero se discutieron durante una audiencia judicial mientras Alissa, vestido con uniforme carcelario y con grilletes en las muñecas, y los familiares de algunos de los asesinados escuchaban.

Según la defensa, los evaluadores descubrieron que el ataque no habría ocurrido si no hubiera sido por la enfermedad mental de Alissa no tratada, que según el abogado Sam Dunn era esquizofrenia que incluía "alucinaciones auditivas". También dijo que los evaluadores tenían “menos confianza” en su conclusión de cordura que en otros casos, pero no explicó por qué.

Los fiscales no proporcionaron ningún detalle propio sobre lo que encontraron los evaluadores durante la audiencia. El fiscal de distrito Michael Dougherty, quien dijo que se limita a comentar sobre lo que se ha hecho público sobre la evaluación, se negó a comentar sobre la descripción que hizo Dunn de los hallazgos de la evaluación.

“Espero con ansias el juicio, y estas son cuestiones que se van a litigar plenamente en el juicio”, dijo Dougherty después de la audiencia.

Alissa se declaró inocente por motivos de locura en el tiroteo del 22 de marzo de 2021 en una tienda King Soopers en la ciudad universitaria de Boulder. La declaración significa que sus abogados afirman que no entendía la diferencia entre el bien y el mal en el momento del tiroteo y, por lo tanto, no debería ser condenado por ningún delito.

Los investigadores dicen que investigó cómo llevar a cabo un tiroteo masivo antes de lanzar su propio ataque y apuntar a personas en movimiento, matando a la mayoría de las 10 víctimas en poco más de un minuto usando un arma con un cargador de alta capacidad.

La salud mental de Alissa fue planteada como un problema por sus abogados inmediatamente después del tiroteo, y la cuestión de si era mentalmente competente para ser juzgado (capaz de comprender los procedimientos judiciales y ayudar a sus abogados en su defensa) puso el proceso en suspenso durante aproximadamente dos años. Después de que Alissa fuera medicado a la fuerza y ​​luego considerado mentalmente competente para proceder, se declaró inocente por demencia en noviembre.

El martes, la jueza Ingrid Bakke accedió a la petición de la defensa de que la cordura de Alissa en el momento del tiroteo fuera evaluado por segunda vez por su propio experto, pero rechazó su propuesta de retrasar el juicio hasta marzo de 2025 para darles tiempo para ese proceso. En cambio, retrasó el juicio sólo alrededor de un mes, programándolo para comenzar el 2 de septiembre, después de escuchar fuertes objeciones de los familiares de las víctimas y en cartas enviadas al tribunal.

Mientras Alissa estaba sentado cerca con sus abogados, Erika Mahoney, cuyo padre Kevin Mahoney murió en el tiroteo, instó a Bakke a permitir que las familias entraran en el otoño con el juicio detrás para que pudieran continuar celebrando la Navidad y Hanukkah con ese capítulo cerrado. .

Durante una larga discusión entre los abogados y Bakke, Erika Mahoney no se sentía esperanzada, pero se sintió aliviada cuando el juez sólo retrasó el juicio un mes.

“Es curioso las cosas por las que uno se siente agradecido”, dijo después de la audiencia, “pero estoy agradecida de saber que esto está avanzando”.