Aurora opta por campañas educativas sobre el tapabocas antes que obligar su uso

El alcalde de Aurora Mike Coffman confirmó que el uso del cubrebocas continuará siendo voluntario en la ciudad, ya que prefieren educar a la ciudadanía antes que obligarlos a adaptar una medida.

En una reunión virtual este lunes 11 de mayo por la noche, el alcalde, miembros del Concejo de Aurora y el Departamento de Salud del Tricondado Adams, Arapahoe y Douglas discutieron la posibilidad de imponer una orden para que el uso de máscaras faciales fuera obligatorio, pero al final decidieron que, por ahora, no es necesario por lo que volverán a reunirse en junio para analizar la situación del COVID-19 y ver si se implementa esta medida, como lo han hecho ya múltiples condados en el estado.

Al momento estarán implementando campañas educativas para que la gente entienda, sin tener que obligarla, de la importancia de cuidarse y tomar precauciones a la hora de salir a la calle durante la pandemia.

Coffman reconoció que su plan era obligar el uso de tapabocas por un mes para actividades como ir al supermercado, pero después de esta reunión y de escuchar la opinión de los expertos decidió que no hace falta ordenar esta medida.

El Condado Douglas presentó cifras sobre el uso de tapabocas y aseguró que al momento, por lo menos el 82% de las personas que van al supermercado están usando algún tipo de protección en la nariz y la boca por lo que prefieren hacer campañas educativas para que la ciudadanía continúe usándolos y no hacerlo una ley, pues creen que obligar a la gente no hará que quienes no lo usan empiecen a hacerlo.

Además, en la reunión se habló de que tras las múltiples amenazas y reclamos de la ciudadanía por este tipo de medidas, es mejor ofrecer un mensaje educativo y no obligatorio ya que esto puede generar la rebeldía de más personas.

La semana pasada el Departamento de Salud de los condados mencionados recibió una amenaza de guerra civil si no se levanta la orden “más seguros en casa”. También, la sede de esta autoridad de la salud fue vandalizada en múltiples ocasiones pidiendo que se relajen las medidas tomadas para enfrentar la pandemia del coronavirus.