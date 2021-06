Aurora: un niño de 6 años fue llevado al hospital con heridas graves tras un fuerte incendio en una casa

Los bomberos de Aurora (AFR) respondieron el miércoles por la mañana a un incendio en una casa en la cuadra 2000 de South Paris Way.

La ubicación de la casa está cerca de South Peoria Street y East Jewell Ave en el vecindario Village East de Aurora.

El departamento de bomberos dijo en twitter que fueron notificados del incendio alrededor de las 12:30 a.m., del miércoles.

Un niño de 6 años fue rescatado por los bomberos y transportado al hospital con heridas potencialmente mortales, según AFR.

El incendio fue controlado aproximadamente a las 4 a.m., cuatro residentes tuvieron que abandonar sus viviendas y las estructuras de las unidades adyacentes no fueron afectadas significativamente, según los bomberos de Aurora. Todavía no se sabe la causa que originó el incendio.