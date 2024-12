Aurora y el Tren de Aragua: liberan a tres sospechosos tras invasión armada, secuestro y robo

DENVER, Colorado - Las autoridades de Aurora han liberado a tres de las 19 personas detenidas tras una invasión armada, robo, secuestro y agresión en el complejo de apartamentos "The Edge at Lowry". Los hechos, relacionados con miembros del grupo criminal Tren de Aragua, dejaron a una pareja como víctimas principales, quienes fueron atadas, amenazadas y sufrieron heridas no mortales.

De las 16 personas aún bajo custodia, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) confirmó que todas son de nacionalidad venezolana y vinculadas al grupo delictivo.

Los detenidos deberán comparecer ante un juez de inmigración. Hasta el momento, no se han formalizado arrestos y las personas bajo custodia son interrogadas como parte de la investigación.

El jefe de Policía de Aurora, Todd Chamberlain, criticó el sistema de inmigración nacional, señalando que su diseño deficiente afecta la seguridad local.

Según Chamberlain, la falta de monitoreo adecuado para los migrantes tras cruzar la frontera complica los esfuerzos de las autoridades locales.

Residentes del área expresaron preocupación por la inseguridad, respaldando la postura del jefe policial de deportar a quienes tengan antecedentes criminales.

Paralelamente, la concejal Danielle Jurinsky destacó que cerrar el complejo de apartamentos sin abordar el problema del crimen solo desplazaría a los delincuentes hacia otros lugares, enfatizando la urgencia de detenerlos.

Las autoridades continúan con la investigación y han prometido más detalles en los próximos días.