Sanders es el ganador anticipado de las primarias demócratas de Colorado, proyecta NBC News

Bernie Sanders es el ganador virtual de las elecciones demócratas en Colorado en las primeras primarias que se realizan en el estado en 20 años, según proyecta NBC News.

Más de 1.3 millones de los 3.4 millones de votantes de Colorado habían emitido su voto este martes al mediodía, dijo la oficina del secretario de Estado.

Los votantes no afiliados, el bloque de votación más grande, representaron casi un tercio de ese total. La mayoría votó en las primarias demócratas.

Votantes acuden para participar en el Supermartes.

Un ganador estatal del voto popular podría ser declarado el martes por la noche pero el partido demócrata no comenzará a asignar a sus 67 delegados hasta el miércoles.

Las primarias reemplazaron el sistema de Caucus en Colorado mientras los funcionarios trataron de involucrar a más votantes en la carrera presidencial nacional.

Colorado celebró primarias presidenciales de 1992 a 2000, pero luego abandonó la votación para ahorrar dinero. En 2016, los votantes aprobaron la reinstauración de las primarias después de quejarse del sistema de caucus que involucró a miles de reuniones de precinto para elegir candidatos presidenciales.

Hace cuatro años, muchos votantes demócratas no podían entrar en sus precintos, que estaban llenos al máximo. Los republicanos estaban enojados porque sus comités electorales no incluían un voto no oficial para presidente.

Colorado formó parte del llamado Supermartes, en el que participó un total de 14 estados en el país. Estos son Alabama, Alaska, California, Colorado, Maine, Massachusetts, Minnesota, Carolina del Norte, Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginia.

Aunque son múltiples los candidatos que aparecerán en la boleta electoral por el partido demócrata, los que continúan en contienda son Bernie Sanders, Elizabeth Warren, Mike Bloomberg y Joseph R. Biden.

El exvicepresidente dominó en los estados sureños del país.