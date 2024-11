“Born to Be Wild”: Colorado lanza plan para reducir ataques de lobos mediante placa especial

DENVER, Colorado - El Departamento de Parques y Vida Silvestre de Colorado (CPW, por sus siglas en inglés) anunció el programa de subvenciones Born to Be Wild License Plate Grant Program, destinado a apoyar proyectos que impulsen la venta de esta placa especial.

Los fondos recaudados ayudarán a mitigar conflictos con lobos grises mediante herramientas no letales. Las solicitudes para acceder a subvenciones de hasta $50,000 deben presentarse antes del 15 de diciembre, y los beneficiarios se anunciarán en marzo de 2025.

Administrado por CPW, este programa está dirigido a organizaciones sin fines de lucro, instituciones educativas y agencias gubernamentales. Busca financiar estrategias innovadoras que aumenten la participación pública en la compra de la placa especial. Esta iniciativa forma parte de un esfuerzo más amplio para reducir conflictos entre lobos y humanos en Colorado, fomentando la coexistencia a través de la educación y el apoyo a comunidades afectadas.

La placa "Born to Be Wild", establecida por la ley HB23-1265 y promulgada en mayo de 2023, fue diseñada para financiar herramientas como dispositivos de disuasión no letal, incluyendo fladry eléctrico y alarmas sonoras, para proteger al ganado sin dañar a los lobos.

Cómo participar

El monto mínimo de subvención será de $5,000 y el máximo de $50,000, dependiendo de la alineación del proyecto con las prioridades del programa y la disponibilidad de fondos. Los interesados deben presentar su solicitud antes del 15 de diciembre de 2024 y pueden dirigir preguntas a Amy Brandenburg (amy.brandenburg@state.co.us).

Esta iniciativa refuerza el compromiso de Colorado con la sostenibilidad, la conservación y la colaboración entre comunidades rurales y urbanas.