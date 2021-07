¿Busca trabajo? Aeropuerto de Denver contratará a 700 personas en feria de empleo

El Aeropuerto Internacional de Denver (DEN) y el Departamento de Servicios Laborales de Denver están organizando una feria de empleo el miércoles 4 de agosto para promover las oportunidades de más de 700 puestos en el tercer aeropuerto más concurrido del país.

El evento se llevará a cabo de 10:30 a.m. a 1:00 p.m. en la plaza que conecta el hotel Westin con la terminal Jeppesen. Los candidatos veteranos pueden asistir a una sesión especial de 10:00 a.m. a 10:30 a.m.

Trabajar en DEN brinda la máxima flexibilidad en la programación, dado que es una instalación las 24 horas del día, los 7 días de la semana, junto con varios empleadores que ofrecen pases de estacionamiento y / o un EcoPass, beneficios de comida e incluso beneficios de vuelo, todo con salarios muy competitivos, informa el Departamento de Servicios Laborales de Denver.

Si busca empleo Monarch Casinos estará realizando una feria de trabajo este jueves de 11 a.m. a 7 p.m., buscan a personal para la cocina, servidores hospitalidad y limpieza.

Más de 30 empleadores de DEN participarán en la feria de empleo, incluidos muchos concesionarios, empresas de alquiler de automóviles, TSA, United Airlines, United Ground Express y el aeropuerto internacional Westin Denver.

Los puestos a tiempo parcial, tiempo completo y asalariados están disponibles en ventas, limpieza, conductores, mecánicos, capas de mosaicos, supervisores, gerentes y mucho más. Los solicitantes de empleo pueden registrarse antes del evento aquí.

Para que sea más fácil para los solicitantes de empleo asistir a la feria de empleo, LyftTM ofrece un número limitado de viajes sin costo. Los solicitantes de empleo pueden hacer clic aquí para ver si son elegibles. Los solicitantes de empleo también pueden tomar el tren de cercanías RTD A-line desde el centro de Denver hasta el aeropuerto o hay estacionamiento disponible en el garaje este u oeste por $ 5 la hora.

