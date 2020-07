Buscan responsables de tres tiroteos en Denver tras celebraciones del 4 de julio

La policía de Denver está buscando a los responsables de tres tiroteos sucedidos en Denver, tras los festejos del 4 de julio en la ciudad.

El primero de ellos sucedió a la medianoche del 4 de julio, en el 1500 South Platte River Drive. UN hombre recibió disparos de bala y fue transportado a un hospital con heridas de consideración. Hasta el momento no se han arrestado sospechosos por este caso.

Minutos después, en las primeras horas de este domingo 5 de julio, en la 4600 North Peoria Street se presentó un tiroteo que dejó a dos personas heridas. Un hombre y una mujer adultos fueron transportados a un hospital, con heridas de bala, y el hombre perdió la vida debido a la gravedad de las heridas. La policía continúa buscando a los sospechosos de este crimen.

Ya en la mañana de este domingo, a las 8:30 a.m, la policía de Denver confirmó vía Twitter que recibieron una llamada de emergencia de un hospital, luego de que una joven llegara al centro medico pidiendo ser tratada por un disparo de bala. El tiroteo ocurrió en la 4700 North Logan Street y la jovencita está estable por lo que su vida no corre peligro. Por este incidente violento no hay arrestados.

Cualquier persona con información sobre estos incidentes se le pide llamar a la línea de alto al crimen de Denver al 720-913-7867.