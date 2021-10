¿Buscas empleo? Aquí una lista de compañías en Colorado que ofrecen trabajos

Múltiples compañías en Colorado están ofreciendo miles de empleos en vísperas a la navidad donde la demanda de productos aumenta drásticamente. A continuación, le dejamos una lista de esas empresas que ofrecen trabajo.

UPS anunció que busca contratar a más de 2,455 empleados de temporada en Denver de cara a la temporada navideña donde el volumen de paquetería aumenta drásticamente. A nivel nacional UPS dijo que espera contratar a más de 100,000 trabajadores.

Beneficios adicionales que ofrece UPS:

• Durante los últimos tres años, aproximadamente un tercio de las personas contratadas por UPS para trabajos de temporada fueron contratadas posteriormente en un puesto permanente.

• A través del programa ‘’Earn and Learn’’ de la compañía, los empleados de temporada elegibles que son estudiantes pueden ganar hasta $ 1,300 para gastos universitarios, además de su pago por hora, por tres meses de empleo continuo.

El evento se llevará a cabo de 10:30 a.m. a 1:00 p.m. en la plaza que conecta el hotel Westin con la terminal Jeppesen. Los candidatos veteranos pueden asistir a una sesión especial de 10:00 a.m. a 10:30 a.m.

• Los trabajos permanentes de UPS, incluidos los trabajos a tiempo parcial, tienen salarios competitivos y beneficios, que incluyen beneficios de jubilación y atención médica.

Si busca empleo Monarch Casinos estará realizando una feria de trabajo este jueves de 11 a.m. a 7 p.m., buscan a personal para la cocina, servidores hospitalidad y limpieza.

Instalaciones de UPS locales que estarán contratando trabajadores de temporada:

Ciudad Comercio - 5020 Ivy St, Commerce City

Aurora - 19500 E 23rd Ave, Aurora

Englewood - 13101 James E Casey Ave, Englewood

Aeropuerto Internacional de Denver - 26400 E 75th Ave, Denver

Pago inicial por trabajo:

Manejador de paquetes: $ 20 - $ 22 por hora.

Conductor de vehículo personal: $ 21.00 por hora.

Ayudante del conductor: $ 16.80 por hora.

Conductor de camión con remolque: $ 37 por hora.

Para más información y si está interesado en conseguir un trabajo con UPS haga clic aquí.

El gigante de las compras en línea Amazon también busca contratar 4,900 trabajadores en Colorado

De las 4,900 contrataciones buscadas en el último impulso de la compañía en el estado 2,200 están programadas para Colorado Springs, donde la compañía abrió un nuevo centro de distribución este año, dijo la portavoz local de Amazon Nikki Wheeler. Los otros 2,700 están repartidos por el área metropolitana, donde la compañía agregó este año dos nuevas estaciones de entrega a las diversas instalaciones que ya tenía.

Amazon pagará un salario inicial promedio de $ 18 por hora en su lado de cumplimiento y transporte, lo que se traduce en un pago anual de $ 37,440 para un empleado de tiempo completo. La compañía ofrece seguro médico, de la vista y dental, un 401 (k) con un 50% de igualación, hasta 20 semanas de licencia parental pagada y reembolso completo de la matrícula universitaria. Algunas de las vacantes vienen con bonificaciones por firmar de hasta $ 1,000.

Aquellos interesados ​​en consultar los puestos disponibles y postularse pueden pulsar aquí.

FedEx también se une a las grandes compañías que buscan contratar a miles de residentes en Colorado.

FedEx planea contratar a 1,850 personas y llevará a cabo ferias de trabajo como parte de una búsqueda nacional de nuevos empleados.

Target anunció la contratación de 2,400 en Denver para ayudar con la temporada de compras navideñas.

El minorista con sede en Minneapolis dijo que los miembros de su equipo de temporada recibirán salarios iniciales de al menos $ 15, así como beneficios clave para la salud y el bienestar del coronavirus.

Target tiene cerca de 1,900 tiendas y 43 centros de distribución en todo el país. Para complementar el personal durante todo el año, Target contratará a 100,000 miembros del equipo de temporada en sus tiendas en todo el país.

Los candidatos interesados ​​pueden visitar aquí para postularse para puestos en tiendas y puestos en centros de distribución.

El Servicio Postal de los Estados Unidos USPS anunció recientemente que muchos puestos a tiempo parcial ya están abiertos antes de la temporada alta.

La tasa de pago para los puestos de temporada alta es la siguiente: