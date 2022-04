Cada minuto cuenta: cómo prepararse ante el peligro de incendios y qué hacer en caso de desalojo

DENVER, Colorado - En Colorado enfrentarse a una emergencia como los incendios, inundaciones o tornados es algo que nadie quisiera, pero los que vivimos en este estado deberíamos estar preparados para cuando llegue ese momento.

Para cualquier evento de emergencia tener un plan y saber cómo responder puede salvarle la vida. Aquí les dejamos algunas recomendaciones:

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

ASEGÚRATE DE EMPACAR LO ESENCIAL

Suministro de alimentos para tres días y tres galones de agua por persona

Un mapa marcado con al menos dos rutas de evacuación

Artículos de valor incalculable

Recetas o medicamentos especiales y botiquín de primeros auxilios

Una radio, una linterna con baterías adicionales y un cargador de teléfono celular de respaldo.

Haga copias de documentos importantes como su certificado de nacimiento y pasaporte

TENGA UN PLAN

Un plan de preparación debe incorporar algunas cosas: cómo dónde se refugiará, los puntos de encuentro y los suministros que necesitará tomar, los números de contacto de amigos y familiares. Su plan puede diferir dependiendo de la situación.

Con una evacuación por incendio en una casa, por ejemplo, es posible que pueda ir a un lugar cercano, como la casa de un vecino. Pero con una emergencia a gran escala, como un incendio forestal, es posible que deba evacuar a un lugar más lejano.

Estudie las rutas que usaría si necesitara abandonar su vecindario por completo y comparta este plan con todas las personas con las que vive, ya que es posible que se separen cuando ocurra un desastre o una evacuación.

REGÍSTRESE PARA RECIBIR NOTIFICACIONES DE EMERGENCIA.

Esta es una de las maneras más fáciles de prepararse para un desastre. La mayoría de los teléfonos se habilitan automáticamente para recibir alertas federales, que se envían en momentos de emergencia.

Casi todos los condados de Colorado tienen un sistema de alerta de emergencia local que debe registrarse en línea para recibir. Estas alertas pueden ser información sobre emergencias, pero también pueden incluir actualizaciones sobre cierres inesperados de carreteras.

TENGA UN PLAN PARA SUS ANIMALES

Ya sea que tenga perros, conejillos de Indias o caballos, tener un plan para sus animales le ahorrará tiempo p en un escenario de desastre. Sepa a dónde podría llevar su mascota cuando esté estresada y practique como atrapar al animal. Registrar y etiquetar a sus mascotas puede ayudarlo a encontrarlas si se separan.

No hay garantía de que un sitio de evacuación le permita traer a su mascota. Por lo tanto, antes de un desastre, verifique con los hoteles del área sus políticas sobre mascotas, incluso si la regla de no mascotas no se aplicaría en caso de una emergencia. Además, consulte con los recintos feriales locales, ya que podrían ser el punto de evacuación designado para personas con animales grandes.

Asegúrese de que todos en su familia practiquen una evacuación con sus mascotas. Enséñeles las formas adecuadas de manejar y enjaular al animal, así como qué llevar con ellos en caso de que sea necesaria una evacuación.

SI NO TE SIENTES SEGURO EN UN LUGAR, ABANDÓNELO DE INMEDIATO

Cuando ocurra un desastre, no dude en escuchar sus instintos. Si se siente inseguro o sabe que las condiciones se están deteriorando en su área, está bien que se vaya antes de que los funcionarios le ordenen que se vaya. Es clave darse suficiente tiempo para reunir a su familia, sus animales y cualquier otro artículo que necesite para evacuar de manera segura.

''LA PRÁCTICA HACE AL MAESTRO''

Una evacuación por desastre es muy estresante y las cosas que sabe hacer durante un día normal pueden volverse difíciles o incluso puede olvidar cómo hacerlas. Por eso es importante practicar ejercicios en situaciones de bajo estrés. Estar preparado puede salvarle la vida, porque en una emergencia, cada minuto cuenta.