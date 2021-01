Cambios en el servicio de RTD para finales de enero

Todos los días, actividades como patrones de tráfico, factores económicos, cantidad de pasajeros y comentarios de los clientes afectan nuestro sistema de tránsito.

Evaluamos el servicio y proponemos cambios para maximizar los recursos, reducir la duplicación y hacer mejores conexiones.

Al igual que muchos sistemas de tránsito, nos enfrentamos a los desafíos de COVID-19, incluida la reducción significativa del número de pasajeros y el déficit presupuestario.

Como resultado, los siguientes cambios de servicio se implementarán en enero de 2021.

Algunos de estos cambios de servicio entraron en vigencia el 10 de enero de 2021.

Cambios finales para rutas de autobús locales / limitadas

Ruta 0 MODIFICADA: se están realizando cambios en la asignación de vehículos para mejorar la capacidad de pasajeros.

Ruta 15 MODIFICADA: se están realizando ajustes en el tiempo de ejecución para mejorar la puntualidad.

Ruta 15L MODIFICADA: se están realizando ajustes en el tiempo de ejecución para mejorar la puntualidad.

Ruta 16 MODIFICADA: se están aumentando los niveles de servicio para abordar las deficiencias de capacidad.

Ruta 20 MODIFICADA: la frecuencia de los servicios los sábados y domingos se reducirá de cada 30 minutos a cada 60 minutos.

Ruta 28 MODIFICADA: el segmento occidental de la ruta se acortará en Wadsworth Blvd / 26th Avenue para interlínea con la ruta 32. La ruta 28 ya no brindará servicio al oeste de Wadsworth Blvd hasta Ward Road. El segmento este de la ruta se extiende desde la terminal actual en 21st / Curtis hasta la 30th • Estación de tren ligero de Downing. Esta ruta ahora brinda servicio a lo largo de Washington St y Clarkson St, incluso hasta Safeway y los rascacielos para personas mayores alrededor de 21st / Clarkson, luego al este en 22nd Avenue y al norte en Downing St. También se realizaron ajustes en el horario para mejorar el rendimiento a tiempo.

Ruta 31 MODIFICADA: se están aumentando los niveles de servicio para abordar las deficiencias de capacidad.

Ruta 32 MODIFICADA: se están realizando ajustes de horario asociados con la interlínea con la Ruta 28.

Ruta 34 MODIFICADA: se están realizando ajustes en el horario para mejorar el desempeño a tiempo y para mejorar las conexiones con la Línea L en la estación 30th Downing.

Ruta 44 MODIFICADA: se están realizando ajustes en el horario para mejorar el desempeño a tiempo.

Ruta 48 MODIFICADA: se están realizando ajustes en el horario para mejorar el desempeño a tiempo.

Ruta 51 MODIFICADA: las horas de servicio durante los fines de semana se están reduciendo mediante la eliminación de los últimos tres viajes los sábados por la noche.

Rutas 65 MODIFICADA: los domingos se realizan ajustes de horario para interlínea con la Ruta 34 en la estación Central Park.

Ruta 83 MODIFICADA: se están realizando ajustes en el horario para mejorar el desempeño a tiempo.

Ruta 88 MODIFICADA: se están realizando ajustes en el horario para mejorar el desempeño a tiempo.

Ruta 88L MODIFICADA: se están realizando ajustes en el horario para mejorar el desempeño a tiempo.

Ruta 92 MODIFICADA: se están haciendo ajustes en el horario para incluir un viaje a las 5:45 am en dirección este y un viaje a las 5:36 am en dirección oeste los días de semana y los sábados.

Ruta 120 MODIFICADA: se están realizando ajustes en el horario para mejorar el desempeño a tiempo.

Ruta 205 MODIFICADA: debido a la baja cantidad de pasajeros, la ruta se interrumpirá entre Lookout Rd / Gunpark y Heatherwood / Devonshire.

Ruta 225 / 225D / 225E MODIFICADA: debido a la baja cantidad de pasajeros, la frecuencia del servicio al mediodía entre semana y los fines de semana se está reduciendo de cada 30 minutos a cada 60 minutos. El horario de servicio de los sábados y domingos se reducirá de 7:00 am a 8:00 pm

Ruta 228 MODIFICADA: debido a la baja cantidad de pasajeros, las horas de servicio se reducen a 8:00 am - 9:00 pm de lunes a viernes, 8:00 am a 8:00 pm los sábados y 8:00 am a 6:00 pm los domingos. FlexRide está disponible en Louisville, Superior y el área de Interlocken / Broomfield para brindar un servicio más temprano.

MallRide MODIFICADO: la frecuencia de los servicios nocturnos se reducirá de 7,5 minutos a 15 minutos. La frecuencia del servicio matutino durante las horas pico se incrementará a cada 6 minutos.

Cambios finales para las rutas regionales de autobuses

Ruta A MODIFICADA: se agregaron viajes pico para aliviar la sobrepoblación entre las estaciones Nine Mile y el aeropuerto de Denver.

Ruta CS / CV SUSPENDIDA: ruta suspendida por muy poca cantidad de pasajeros. Se anima a los grupos de 4 o más a utilizar los siguientes programas de vanpool. Si vive o viaja dentro del área de servicio de RTD, puede ser elegible para recibir un subsidio sustancial para cubrir la mayor parte del costo.

Way to Go del DRCOG : envíe un correo electrónico a WayToGo o llame al 303-458-7665 para obtener más información.

: envíe un correo electrónico a WayToGo o llame al 303-458-7665 para obtener más información. Viaje diario con Enterprise (proveedor de vanpool de DRCOG): envíe un correo electrónico a Tim Robinson de Enterprise o llame al 970-420-9104 para obtener más información.

Ruta ES / EV SUSPENDIDA: ruta suspendida por muy poca cantidad de pasajeros. Se anima a los grupos de 4 o más a utilizar los siguientes programas de vanpool. Si vive o viaja dentro del área de servicio de RTD, puede ser elegible para recibir un subsidio sustancial para cubrir la mayor parte del costo.

‘’Way to Go del DRCOG’’ : envíe un correo electrónico a WayToGo o llame al 303-458-7665 para obtener más información.

: envíe un correo electrónico a WayToGo o llame al 303-458-7665 para obtener más información. Viaje diario con Enterprise (proveedor de vanpool de DRCOG): envíe un correo electrónico a Tim Robinson de Enterprise o llame al 970-420-9104 para obtener más información.

Ruta GS SUSPENDIDA: ruta suspendida por muy poca cantidad de pasajeros. Se anima a los grupos de 4 o más a utilizar los siguientes programas de vanpool. Si vive o viaja dentro del área de servicio de RTD, puede ser elegible para recibir un subsidio sustancial para cubrir la mayor parte del costo.

Way to Go del DRCOG: envíe un correo electrónico a WayToGo o llame al 303-458-7665 para obtener más información.

envíe un correo electrónico a WayToGo o llame al 303-458-7665 para obtener más información. Viaje diario con Enterprise (proveedor de vanpool de DRCOG): envíe un correo electrónico a Tim Robinson de Enterprise o llame al 970-420-9104 para obtener más información.

Ruta LD MODIFICADA: se están realizando ajustes en el horario para mejorar el desempeño a tiempo.

Cambios finales para el ferrocarril

Línea C SUSPENDIDA: debido a la mayor demanda en el centro de Denver, se suspenderá el servicio de la Línea C y se restablecerá el servicio de la Línea D. Los ajustes permitirán transferencias hacia el norte hacia Union Station y transferencias hacia el sur hacia Littleton • Mineral en la I-25 • Broadway.

Línea D REINSTALADA: debido a la mayor demanda en el centro de Denver, se está restableciendo el servicio con horario de servicio entre semana y fines de semana de 4:00 am a 11:00 pm Las conexiones programadas a la línea E se pueden realizar en la I-25 • Broadway.

La frecuencia del servicio de lunes a viernes es la siguiente: cada 30 minutos de 4:00 am a 6:00 am; 15 minutos de 6:00 am a 10:00 pm; y 30 minutos de 10:00 pm a 11:00 pm

La frecuencia del servicio de fin de semana es la siguiente: cada 30 minutos de 4:00 am a 8:00 am; 15 minutos de 8:00 am a 10:00 pm; y 30 minutos de 10:00 pm a 11:00 pm

Línea E MODIFICADA: debido a la baja cantidad de pasajeros por la noche y al aumento de la demanda durante la hora pico de la mañana entre semana, las horas de servicio entre semana y fines de semana se están ajustando de 4:00 a.m. a 11:00 p.m.

La frecuencia del servicio de lunes a viernes es la siguiente: cada 30 minutos de 4:00 am a 6:00 am; 15 minutos de 6:00 am a 10:00 pm; y 30 minutos de 10:00 pm a 11:00 pm

La frecuencia del servicio de fin de semana es la siguiente: cada 30 minutos de 4:00 am a 8:00 am; 15 minutos de 8:00 am a 10:00 pm; y 30 minutos de 10:00 pm a 11:00 pm

Línea F: el servicio permanece suspendido según el Plan de servicio COVID-19. El servicio alternativo está disponible en la Línea E.

Línea H MODIFICADA: debido a la baja cantidad de pasajeros por la noche y al aumento de la demanda durante la hora pico de la mañana entre semana, las horas de servicio entre semana y fines de semana se están ajustando de 4:00 a.m. a 11:00 p.m.

La frecuencia del servicio de lunes a viernes es la siguiente: cada 30 minutos de 4:00 am a 6:00 am; 15 minutos de 6:00 am a 10:00 pm; y 30 minutos de 10:00 pm a 11:00 pm

La frecuencia del servicio de fin de semana es la siguiente: cada 30 minutos de 4:00 am a 8:00 am; cada 15 minutos de 8:00 am a 10:00 pm; y 30 minutos de 10:00 pm a 11:00 pm

Línea N MODIFICADA: se están realizando pequeños ajustes en el horario.

Línea R MODIFICADA: debido a la baja demanda al sur de Lincoln, la terminal más al sur se está trasladando de RidgeGate Parkway a Lincoln. El horario de servicio se ajusta de 4:00 am a 11:00 pm, con una frecuencia de 30 minutos para los días de semana y fines de semana.

Línea W MODIFICADA: debido a la baja cantidad de pasajeros por la noche y al aumento de la demanda durante la hora pico de la mañana entre semana, las horas de servicio entre semana y fines de semana se están ajustando de 4:00 a.m. a 11:00 p.m.