Cargos por bolsas plásticas y aumento del salario mínimo: algunas de las leyes para este 2023 en Colorado

DENVER, Colorado - El comienzo del nuevo año trae consigo numerosas leyes y reglamentos. Si bien algunos son relativamente imperceptibles, muchos habitantes de Colorado se verán afectados por las nuevas leyes.

Aumento del salario mínimo

El 1 de enero, el salario mínimo por hora en todo el estado aumentará de $12.56 a $13.65 para empleados regulares y $10.63 para empleados que reciben propinas. En Denver, la única ciudad que fija su propio salario mínimo, la tarifa regular aumentará a $17.29 la hora.

Tarifa de bolsas plásticas

Los compradores que olviden sus bolsas reutilizables sentirán el golpe en sus bolsillos con bastante rapidez en el nuevo año.

A partir del 1 de enero, las tiendas de todo el estado deberán cobrar diez centavos por cada bolsa de papel o plástico que proporcionen a un cliente. Los gobiernos locales pueden establecer la tarifa aún más alta. El dinero recaudado se divide entre las tiendas y los gobiernos locales, que pueden gastar el dinero en reciclaje y programas relacionados. Las tiendas obtendrán el 40%, mientras que los gobiernos locales obtendrán el 60% del dinero.

La tarifa universal es el siguiente paso hacia una prohibición estatal de bolsas de plástico de un solo uso que entrará en vigencia en 2024. La misma ley también prohíbe los envases de espuma para alimentos de un solo uso a partir del próximo año.

Las personas que presenten constancia de estar inscritas en un programa de asistencia alimentaria estatal o federal están exentas del pago de la cuota.

Comienzan las deducciones de licencia familiar pagada

Los trabajadores de Colorado verán que sus cheques de pago se reducen ligeramente en el nuevo año, ya que el estado comienza a cobrar las tarifas que eventualmente financiarán un nuevo programa de licencia paga, abierto a los trabajadores que se toman tiempo libre para cuidar de sí mismos, de un nuevo hijo o de un ser querido enfermo.

Se retendrán hasta $4.50 por cada $1,000 de salarios de los cheques de pago de muchos trabajadores.

Sanciones adicionales por registros tardíos de vehículos

Los habitantes de Colorado que no registren un vehículo dentro de los 90 días de haberse mudado de otro estado tendrán que pagar multas adicionales. La nueva ley cierra una laguna que eximía a los propietarios de vehículos con un permiso de registro temporal de otro estado de pagar cargos por demora al registrar su vehículo con el Departamento de Hacienda.

Según un análisis fiscal estatal en 2021, se registraron alrededor de 500,000 vehículos con un permiso de registro temporal vencido.

Según la nueva ley, los propietarios de vehículos que se registren tarde deberán pagar impuestos y tarifas atrasados. Se estima que el cambio traerá casi $7.6 millones de dólares adicionales al estado este próximo año fiscal y $15.4 en el año fiscal 2023-24.

Aumentar el uso de tecnología de control de alcohol después de DUI

Colorado requerirá que más personas usen dispositivos de control de alcohol si son condenados por conducir bajo la influencia del alcohol o las drogas.

Bajo SB22-055 , cualquier persona que esté en libertad condicional por un delito grave de conducir ebrio o drogado deberá usar un dispositivo que pueda detectar si está consumiendo alcohol. Tendrán que usar los dispositivos de "monitoreo continuo de alcohol" durante al menos 90 días.

El cambio se aplica a los cargos de DUI más significativos, que se pueden presentar cuando un conductor ebrio hiere gravemente o mata a alguien en un choque, o si una persona ha acumulado varias condenas anteriores.

Es la primera ley del país que exige el uso de la tecnología, según el fabricante Scram Systems , aunque los jueces de Colorado ya pueden optar por exigirlos en algunos casos. Si el dispositivo detecta que una persona está bebiendo, su libertad condicional puede ser revocada y podría ser encarcelada.

La regla no es estricta: las personas pueden estar exentas del requisito de monitoreo si viven en un área donde no pueden "obtener razonablemente" el dispositivo, o si no sería "en el mejor interés de la justicia". A las personas obligadas a usar los dispositivos se les cobra de $8 a $10 por día para cubrir el costo, a menos que no puedan pagarlo.

Di adiós a los huevos de las gallinas enjauladas

Los mayores proveedores de huevos de Colorado están en camino de mantener todas sus gallinas fuera de las jaulas. El primer paso, que entra en vigencia el 1 de enero, requiere que cada gallina tenga al menos un pie cuadrado de espacio en su recinto. A principios de 2025, las jaulas estarán totalmente prohibidas y las gallinas deberán permanecer en establos abiertos, aunque la ley no exige que tengan acceso al aire libre.

Los defensores dicen que el sistema tradicional de mantener a las gallinas confinadas en jaulas pequeñas es inhumano, ya que impide que las aves realicen comportamientos naturales como posarse y bañarse en el polvo. Sin embargo, la transición podría aumentar significativamente el costo de una docena de huevos. Por ejemplo, los huevos libres de jaula más baratos a la venta en Walmart se venden actualmente por más del doble de los huevos convencionales más baratos de la cadena.

Más tratamiento para los consumidores de fentanilo

Los legisladores estatales aprobaron una nueva ley en 2022 para abordar las sanciones penales y las opciones de tratamiento para el fentanilo, una droga que es mortal en pequeñas cantidades.

Algunos elementos del proyecto de ley ya entraron en vigencia, en particular, una nueva sanción por delito grave por posesión de más de un gramo de la droga, que comenzó el 1 de julio de 2022.

Pero varias disposiciones importantes entran en vigor con el nuevo año. A partir del 1 de enero, las personas condenadas por ciertos delitos relacionados con las drogas deberán someterse a una evaluación de uso de sustancias y luego se les podría ordenar que reciban tratamiento, incluida la permanencia en un centro residencial.

Las cárceles del condado que reciben ciertos fondos estatales tendrán que implementar políticas antes del 1 de enero para conectar a las personas con tratamiento asistido por medicamentos y otros servicios después de salir de la cárcel, en lugar de solo mientras están tras las rejas. El estado también ofrecerá un servicio en 2023 para crear un mapa en tiempo real de sobredosis e intoxicaciones por fentanilo en todo Colorado.

Mientras tanto, las grandes organizaciones que supervisan gran parte del sistema de salud del comportamiento del estado, también conocidas como organizaciones de servicios administrados, tendrán que establecer contratos para ofrecer atención residencial a corto plazo para la abstinencia, tratamiento asistido por medicamentos y más.

La ley, el Proyecto de Ley 1326 de la Cámara de Representantes , fue aprobada en la legislatura estatal el año pasado en gran medida en líneas partidistas con el apoyo de los demócratas y un pequeño número de republicanos respaldando los cambios. También invierte más dinero en el tratamiento de adicciones, la distribución de medicamentos para revertir la sobredosis y otros servicios.

Créditos fiscales por transporte alternativo

Las corporaciones tendrán un nuevo incentivo para proporcionar pases de tránsito y otras opciones de transporte a los empleados en 2023.

La nueva ley, HB22-1026 , reemplaza una deducción fiscal anterior. La deducción anterior animó de manera similar a las empresas a proporcionar opciones de transporte "alternativas", pero los auditores estatales descubrieron que rara vez se usaba porque ofrecía un "beneficio fiscal relativamente bajo" y debido a la falta de conciencia de los empleadores.

El nuevo crédito pretende ser más beneficioso y más fácil de usar para las empresas. Obtendrán un crédito fiscal para cubrir hasta la mitad del costo de proporcionar o subsidiar viajes compartidos, bicicletas o bicicletas eléctricas, alquiler de bicicletas y scooters y otras opciones para los empleados.

Cada empresa puede recaudar hasta $250 000, con un máximo de $2000 por empleado que utilice las opciones de transporte, y el beneficio está disponible para organizaciones sin fines de lucro y gobiernos locales, así como para empresas del sector privado. El crédito fiscal es reembolsable, lo que significa que incluso las empresas sin obligaciones fiscales pueden cobrar el beneficio en efectivo.

Los analistas estatales estimaron que alrededor del 1 por ciento de los empleados de Colorado, o alrededor de 38,000 personas, recibirán beneficios elegibles en 2023. Sus empleadores obtendrán alrededor de $23.5 millones en exenciones de impuestos estatales bajo la nueva ley en el próximo año fiscal, predijeron los analistas.

Nuevas reglas para vendedores en mercados en línea

Los usuarios frecuentes de mercados en línea como eBay y Facebook Marketplace deberán proporcionar cierta información de identificación a la empresa y a sus clientes a partir del 1 de enero.

El nuevo requisito bajo HB22-1099 se aplica solo a vendedores de "gran volumen" con más de $20,000 en ingresos anuales. El mercado tendrá que rastrear información como su número de cuenta bancaria, información de contacto y número de identificación fiscal.

A las personas que compren productos de vendedores de gran volumen también se les proporcionará el nombre completo, la dirección física y la información de contacto del vendedor, así como información sobre cualquier otra empresa que pueda realizar la venta. Finalmente, los mercados deben proporcionar una forma conveniente de informar actividades sospechosas de vendedores de gran volumen.

El proyecto de ley se centró originalmente en cerrar las operaciones delictivas que venden grandes cantidades de bienes minoristas robados. Pero también podría ayudar a tomar medidas enérgicas contra los vendedores de juguetes falsificados, dijo Danny Katz, director de CoPIRG, un grupo de defensa del consumidor sin fines de lucro.

“Es demasiado fácil para esas empresas, cuando no tienen que proporcionar información básica, usar estos mercados en línea para poner en peligro a niños y otros consumidores”, dijo. "Si podemos identificar esas empresas... entonces podemos hacer un mejor trabajo para sacarlas del mercado".

Algunas plataformas ya están recopilando información similar sobre los vendedores. Por ejemplo, Facebook Marketplace comenzó a pedirles a todos los vendedores este año números parciales de identificación fiscal o de seguridad social. Aquellos con ventas superiores a $499 deben proporcionar números de identificación completos.

La ley fue aprobada con un fuerte apoyo a principios de este año, con solo tres representantes republicanos en contra y todos los demócratas a favor, según datos de Colorado Capitol Watch.

Las personas que utilizan sillas de ruedas eléctricas tienen derecho a repararlas

Colorado aprobó la primera ley de este tipo en la nación , que permite a los propietarios de sillas de ruedas acceder a repuestos, software y manuales para que puedan reparar sus propias sillas.

La ley también otorga a los talleres de reparación independientes el mismo acceso a los materiales, de modo que los usuarios no tengan que depender únicamente de los fabricantes para obtener ayuda. Esta ley de "derecho a reparar" no se aplica a otros dispositivos como teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos.

Medicare paga las piezas y la mano de obra, pero no el tiempo de viaje de los técnicos y no paga el mantenimiento preventivo. Debido a que algunos usuarios de sillas de ruedas no pueden realizar el mantenimiento de rutina, los problemas pueden aumentar hasta que su silla de ruedas deja de funcionar por completo, lo que deja a los usuarios con una movilidad muy limitada.

Los fabricantes se opusieron al proyecto de ley, que los legisladores aprobaron en la última sesión , diciendo que la información es de propiedad exclusiva y no debe compartirse con terceros. Pero las personas que usan sillas de ruedas dijeron que a veces puede tomar meses obtener repuestos y servicios de proveedores autorizados, lo que afecta significativamente su calidad de vida. Los defensores esperan que el cambio facilite que otros talleres, o incluso mecánicos que no se especializan en sillas de ruedas, realicen reparaciones simples.

Financiamiento adicional para operaciones de búsqueda y rescate fuera del país

Un aumento del recargo en las licencias de motos de nieve y vehículos todoterreno ayudará a pagar más fondos para capacitación y equipos de búsqueda y rescate en zonas rurales. La División de Vida Silvestre de Colorado supervisará el programa, que anteriormente estaba ubicado dentro de la División de Asuntos Locales.

La división aún necesita llevar a cabo un proceso de elaboración de reglas para establecer las nuevas tarifas. Las tarjetas de búsqueda y rescate en zonas rurales que la gente puede comprar también sirven para financiar operaciones de búsqueda y rescate.

La nueva ley también daría a los dependientes de las personas que mueren en las operaciones de búsqueda y rescate la matrícula universitaria estatal gratuita.