Centro de convenciones de Denver se convertirá en albergue médico para pacientes de COVID-19

El Gobernador de Colorado Jared Polis habló este viernes 10 de abril desde la puerta del Centro de Convenciones de Denver, que se está convirtiendo de a poco en un centro de cuidado para pacientes que han superado el COVID-19.

El mandatario actualizó las cifras del virus en el estado, antes de que el Departamento de Salud y Medio Ambiente actualice de forma oficial a las 4:00 p.m., y ya son 141 los muertos, 6,508 contagiados y más de 1,300 pacientes hospitalizados.

La decisión de habilitar este lugar para cuidados médicos fue tomada por el centro de mando unificado, la asociación de hospitales de Colorado e ingenieros del ejercito de los EEUU. La idea es brindar atención médica a personas infectadas con el COVID-19 que no están en condiciones graves y de esa manera dejar los hospitales para el cuidado de pacientes que requieren cuidados intensivos.

El Departamento de Salud de Colorado aclara que no son hospitales provisionales, son solo albergues o refugios médicos para pacientes de nivel tres que ya no están en condiciones consideradas graves. En este lugar no se realizan diagnósticos y no está abierto al público.

El contrato para realizar este proyecto se firmó este 5 de abril y fue apenas esta semana que empezó la construcción y adaptación del lugar para volverlo un refugio. La idea es poder abrir pronto y empezar a usarlo para hacerle frente a la enfermedad en el estado.

Jared Polis confirmó que planean tener 700 camas disponibles para el 18 de abril y que la capacidad total del centro de convenciones es para 2,000 camas, aunque esperan no tener que llenarlo en ningún momento durante la pandemia.