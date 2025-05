Tras más de 50 años, cierra la clínica de abortos en Boulder

Para sus compañeros de viaje, Hannah Brehm probablemente parecía estar disfrutando de una luna de miel tardía, ya bien entrado el tercer trimestre.

Pero ella y su esposo habían recibido un diagnóstico devastador: el cerebro de su bebé no se estaba desarrollando adecuadamente, lo que trastocaba el embarazo deseado. Los expertos médicos advirtieron que seguir adelante probablemente significaría que su hijo solo conocería dolor y sufrimiento. La pareja de Minnesota no iba a correr ese riesgo.

En cambio, se fueron a Colorado, donde durante décadas la Clínica de Abortos de Boulder sirvió como recurso para mujeres que buscaban interrumpir sus embarazos en el segundo o tercer trimestre por razones médicas, como las de Brehm, u otras circunstancias.

Después de más de 50 años, esa clínica cerró discretamente el mes pasado, dejando en Estados Unidos solo unas pocas clínicas que ofrecen abortos después de las 28 semanas de embarazo, muchas de ellas considerando cada caso individualmente.

El Dr. Warren Hern, fundador de la clínica, de 87 años, dice estar profundamente afectado: "Se volvió imposible continuar, pero cerrar es una de las decisiones más dolorosas de mi vida".

Los defensores del aborto han celebrado el cierre, calificándolo de paso adelante en la protección de las madres y los fetos. Si bien la gran mayoría de los abortos se realizan en el primer trimestre, las expacientes y los defensores de los derechos reproductivos se preocupan por el impacto de perder un recurso ya de por sí limitado.

"Lo más probable es que no te pase a ti. Y espero que no le pase a alguien a quien amas, pero está sucediendo", dijo Brehm, reflexionando sobre su experiencia en 2022.

Los datos federales muestran que solo el 1% de los abortos se realizan después de las 21 semanas de embarazo, pero los expertos creen que esa cifra es mayor porque algunos estados, como California, no proporcionan a las autoridades federales sus estadísticas de abortos.

Las razones para los abortos tardíos varían. Algunos diagnósticos, como anomalías anatómicas o trastornos genéticos, no pueden diagnosticarse hasta después de las 20 semanas o más de embarazo.

Otras mujeres pueden no descubrir que están embarazadas hasta después del primer trimestre. Millones de mujeres viven en un estado con una estricta prohibición del aborto.

Sarah Watkins viajó desde Georgia a la clínica de Boulder en 2019, justo antes de las 25 semanas de embarazo, tras enterarse de que su bebé tenía una afección llamada trisomía 18, un cromosoma adicional que hacía probable la muerte intrauterina o poco después del nacimiento. Un análisis genético de sangre a las 10 semanas había descartado previamente la posibilidad de la afección, pero una ecografía detallada en el segundo trimestre demostró lo contrario.

"Puedes hacer todo bien, según las reglas, pero ciertas cosas no se pueden descubrir hasta la ecografía de las 20 semanas, y a veces incluso después", dijo. "Y como madre, no quería que sintiera ni un solo momento de dolor, sufrimiento, dolor o incomodidad. Por eso tomé la decisión".

Watkins describió la atención médica que recibió en la clínica Hern como atenta y cariñosa. Sin embargo, dijo que viajar a un lugar con múltiples capas de vidrio a prueba de balas y una multitud de manifestantes fue una experiencia traumática.

Durante años, Hern fue el único proveedor en EEUU que ofrecía abortos tardíos, comenzando en 1973 y desarrollando técnicas especializadas e incluso innovando ciertas herramientas para garantizar mejores resultados de salud. Sin embargo, ofrecer abortos en etapas avanzadas del embarazo conllevaba riesgos.

Él y su equipo médico recibieron constantes amenazas de muerte. Alguien disparó a través de las ventanas de la clínica cinco veces en 1988. Cinco colegas de Hern que ofrecían servicios similares fueron asesinados a lo largo de su carrera, incluyendo el asesinato del Dr. George Tiller en Kansas en 2009.

Cuando Hern anunció el cierre de la clínica a finales de abril, el grupo antiaborto Susan B. Anthony Pro-Life America declaró la noticia como una "VICTORIA" en una publicación en redes sociales.

Hern dijo que el trabajo siempre valía la pena. Recordó a una de sus primeras pacientes que no podía creer la limpieza de su quirófano; previamente había tenido un aborto ilegal que la dejó humillada y asustada. “Me miró y me dijo: 'Por favor, no dejes de hacer esto nunca'”, dijo Hern. “Así que no lo hice. Hasta ahora”.

Al final, los problemas económicos hicieron casi imposible operar la clínica. Hern comentó que los pacientes tenían cada vez más dificultades para pagar el procedimiento, que ronda los $10,000 y a menudo no está cubierto por el seguro. Los donantes personales de larga data también estaban disminuyendo.

Hern trabajó con médicos durante décadas, con la esperanza de que algún día se hicieran cargo de su clínica, pero eso nunca funcionó.

“Tuve que tomar una decisión, ya sabes, en base a la situación del momento, de que no podíamos continuar”, dijo. “Fue muy, muy doloroso. Lo considero un fracaso personal”. Los proveedores y pacientes se preguntan qué sigue.

CLÍNICAS DE ABORTOS TARDÍOS EN EEUU

Según la Iniciativa de Aborto Tardío de Ibis Reproductive Health, menos de 20 clínicas ofrecen abortos después de las 24 semanas de embarazo en EEUU, aunque esa cifra no se considera exhaustiva y excluye hospitales y algunas otras clínicas por razones de seguridad.

Actualmente, el grupo enumera tres clínicas: en Nueva México, Maryland y Washington, D.C., que ofrecen servicios después de las 28 semanas. Otros cinco estados —en Maryland, Nueva Jersey, Nueva York, Oregon y el estado de Washington— considerarán a las pacientes según las recomendaciones médicas o las condiciones fetales y maternas.

"Creo que la Dra. Hern ha sido la referente para los líderes en aborto durante el embarazo", dijo Jane Armstrong, terapeuta licenciada en Texas que ahora ayuda a familias que han interrumpido embarazos por razones médicas. Ella interrumpió su propio embarazo alrededor de las 21 semanas en 2021.

"¿Quién tomará el relevo? Realmente necesitamos un nuevo referente ahora mismo".

Doce estados tienen prohibiciones al aborto en todas las etapas del embarazo y cuatro más tienen prohibiciones que entran en vigor después de aproximadamente seis semanas.

Las organizaciones de fondos para el aborto, que ayudan a las personas a programar y pagar abortos, afirman que las prohibiciones implican una mayor demanda de abortos en etapas posteriores. Cuando las personas viajan, a menudo se necesita más tiempo para programar citas, reunir el dinero necesario y tomar un vuelo o conducir cientos de kilómetros.

“Cada vez que una clínica cierra, afecta a todos y al tipo de atención que brinda”, dijo Anna Rupani, directora ejecutiva de Fund Texas Choice.

Poco después de que el tribunal supremo del país anulara el caso Roe contra Wade en 2022, se inauguró en Maryland una clínica de abortos que realiza durante todo el trimestre, una colaboración entre la enfermera partera certificada Morgan Nuzzo y la Dra. Diane Horvath, ginecóloga-obstetra especializada en planificación familiar compleja.

Dijeron que les preocupan muchos aspectos en lo que respecta a los derechos reproductivos, incluyendo la decisión de la administración Trump de limitar los procesos contra personas acusadas de bloquear el acceso a clínicas de aborto y centros de salud reproductiva.

Pero también les anima la abrumadora cantidad constante de solicitudes de proveedores cada vez que publican una vacante, y señalaron que el número de clínicas que ofrecen abortos tardíos ha aumentado desde la anulación del caso Roe.

“Este tipo de atención sigue estando disponible”, dijo Horvath. “Es más raro que hace un par de semanas, pero queremos decir alto y orgulloso que nuestras puertas siguen abiertas y que hay otros lugares que aún están abiertos”.