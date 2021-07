Cierran la I-70 tras deslizamiento de tierra que dejó 20 conductores atrapados en un túnel en Colorado

La I-70 en Glenwood Canyon está nuevamente cerrada mientras los equipos evalúan múltiples deslizamientos de tierra que tuvieron lugar anoche 29 de julio. El incidente provocó que unas 20 personas tuvieran que pasar la noche dentro de un túnel, según la Oficina del Alguacil del condado Garfield (GCSO).

Las personas fueron atrapadas con sus vehículos el jueves por la noche dentro del túnel en la I-70 en Glenwood Canyon durante aproximadamente nueve horas hasta que las brigadas de rescate pudieron abrir un camino a través del lodo para llegar a ellos alrededor de las 6:30 a.m. del viernes y no se reportaron heridos.

Los conductores deben evitar el área y usar la ruta alternativa norte recomendada. Los viajeros deben tener en cuenta que el cierre puede ser prolongado debido a los grandes deslizamientos y las lluvias que se esperan en el pronóstico del tiempo.

Una persona ha sido encontrada muerta y otras dos pueden estar desaparecidas después de las inundaciones y deslizamientos de tierra en el norte de Colorado, según el alguacil del área.

Los puntos de cierre continúan estando en las salidas 87 (West Rifle), 109 (Canyon Creek), 116 (Glenwood Springs) y 133 (Dotsero).

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

La RUTA ALTERNA RECOMENDADA es I-70 - CO 9 - US 40 - CO 13: