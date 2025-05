La Ciudad de Greeley anuncia nuevo portal para pagar facturas en línea

GREELEY, Colorado — La Ciudad de Greeley pondrá en marcha un nuevo sistema de facturación en línea para los servicios de agua en noviembre de 2025.

El nuevo sistema facilitará a los clientes el pago de las facturas y el seguimiento del consumo de agua en un solo lugar. Todos los clientes tendrán que crear una nueva cuenta para pagar sus facturas por Internet.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

El nuevo Portal de Servicios Públicos de Greeley ofrecerá ventajas sobre el actual sistema de facturación. Los pagos en línea serán más fáciles, y los clientes podrán configurar pagos automáticos para evitar tener que pagar una tasa por demora.

El nuevo sistema ayudará a los clientes a entender cómo consumen el agua, detectar posibles fugas y encontrar formas de ahorrar. Los usuarios pueden ver su consumo de agua y las tendencias, recibir alertas de picos repentinos que pueden significar una fuga, e incluso recibir avisos de fugas en su teléfono.

También se podrá acceder a recursos e incentivos locales por ahorro de agua para fomentar la participación.

Cuando se inaugure el nuevo Portal de Servicios Públicos de Greeley en noviembre, los usuarios deberán crear una nueva cuenta en línea en greeleyco.gov/my-utilities.

Las cuentas antiguas no se trasladarán, por lo que quienes paguen facturas por internet deberán crear una cuenta nueva. Si no lo hacen, recibirán facturas físicas y no podrán usar las útiles funciones del portal.

Greeley Water and Sewer quiere que el mayor número posible de personas utilice el nuevo sistema para mejorar el servicio y reducir el gasto de papel. Cuando se inaugure, los clientes podrán obtener ayuda a través de guías paso a paso, tutoriales en video y asistencia en varios idiomas.

Para más información y actualizaciones, visite greeleyco.gov/my-utilities, siga a City of Greeley en las redes sociales y suscríbase al boletín de Greeley Water & Sewer en greeleygov.com/water.