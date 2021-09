Colorado anuncia que el 75% de sus residentes mayores de 18 años están vacunados contra el COVID-19

Colorado anunció que el 75% de los residentes de Colorado mayores de 18 años (3,381,447 personas) y el 73% de todos los residentes de Colorado elegibles (3,628,890 personas mayores de 12 años) están vacunados con al menos una dosis de la vacuna contra el COVID-19.

Durante la semana pasada, el estado promedió 4,314 vacunas por día entre los mayores de 12 años. Más del 55% de los habitantes de Colorado de 12 a 17 años (247,443 personas) han recibido al menos una dosis y hay 3,306,227 habitantes de Colorado que están completamente inmunizados.

“Este es un momento crucial para nuestra comunidad a medida que los habitantes de Colorado continúan avanzando en la lucha contra el COVID-19 y variantes peligrosas y contagiosas como el Delta. Cada vez son más las personas que se apartan de los límites y se protegen. Pero necesitamos más habitantes de Colorado para salvaguardar su salud y la salud de sus seres queridos contra este virus mortal, así que insto a los habitantes de Colorado a obtener la vacuna segura, eficaz y aprobada por la FDA”, dijo el gobernador Polis.

Todas las personas mayores de 16 años en el estado de Colorado ya son elegibles para recibir la vacuna contra el COVID-19, pero para algunos, salir de casa para vacunarse no es una opción o no es sencillo de hacer. Es por eso que la ciudad de Denver ha creado un programa que busca garantizar que las personas que no pueden salir de sus hogares por motivos de salud o seguridad puedan recibir la vacuna desde la comodidad de su casa.

“Vacúnese hoy para proteger nuestro progreso, salvaguardar el aprendizaje en persona para nuestros estudiantes y ayudar a que nuestra economía se reconstruya mejor”.

“Sabemos que las vacunas son extremadamente efectivas para protegernos del COVID-19 grave, la hospitalización o la muerte. Con la propagación de la variante delta altamente transmisible, ahora es el momento de asegurarse de que está protegido para que podamos detener la propagación de este virus.

Las vacunas deben usarse junto con otras pautas de salud pública, como lavarse las manos con regularidad, usar una máscara cuando está en público en interiores y mantenerse alejado de los demás cuando está fuera de casa”, dijo el Dr. Eric France, director médico de CDPHE.