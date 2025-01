Colorado debate nuevas medidas migratorias mientras Denver se mantiene firme en su apoyo a los inmigrantes

DENVER, Colorado - La ciudad de Denver ha dado un paso significativo al presentar un plan de cuatro puntos para enfrentar las posibles deportaciones masivas que podrían ser impulsadas por la administración de Donald Trump.

Este enfoque, propuesto por el alcalde Mike Johnston, busca equilibrar la seguridad pública con los valores de la ciudad, que históricamente se ha destacado por ser un lugar acogedor para las comunidades inmigrantes.

En medio de un creciente debate sobre las políticas migratorias a nivel estatal y federal, el plan de Denver subraya la importancia de proteger a los residentes inmigrantes y respetar sus derechos legales, particularmente en lugares sensibles como escuelas, hospitales e iglesias.

Según el alcalde Johnston, la ciudad no colaborará con las acciones de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que no estén relacionadas con delitos graves. Si bien las autoridades locales seguirán notificando a ICE sobre personas bajo custodia que enfrentan procesos de deportación, no se detendrán a residentes para cumplir con órdenes migratorias que no estén vinculadas a delitos criminales.

“La seguridad de nuestros residentes es nuestra prioridad. Al mismo tiempo, debemos garantizar que nuestra ciudad siga siendo un lugar donde todos, sin importar su estatus migratorio, puedan vivir con dignidad y sin miedo a ser separados de sus familias”, expresó Johnston en una conferencia de prensa.

El plan también incluye medidas para proteger a los inmigrantes con algún estatus legal, como beneficiarios de DACA, TPS o aquellos con casos de asilo pendientes. En este contexto, Denver se prepara para enfrentar los efectos colaterales de las detenciones, creando una red de apoyo para los hijos de personas detenidas, incluyendo cuidado temporal en hogares de acogida mientras se identifican a familiares dentro del país.

La respuesta de los Legisladores de Colorado

Mientras Denver refuerza su postura protectora hacia las comunidades inmigrantes, a nivel estatal las tensiones sobre las políticas migratorias están en aumento. En particular, los legisladores republicanos de Colorado han intensificado sus llamados a cambiar la legislación estatal para permitir una mayor cooperación con las autoridades federales de inmigración.

Tres congresistas republicanos de Colorado, Gabe Evans, Lauren Boebert y Jeff Crank, enviaron una carta al gobernador Jared Polis pidiendo la derogación de tres leyes estatales clave que limitan la cooperación entre las agencias locales de aplicación de la ley y ICE. Estas leyes, que incluyen HB19-1124, SB21-131 y HB23-1100, han sido vistas por los republicanos como obstáculos para abordar lo que ellos consideran una crisis relacionada con la inmigración ilegal.

En la carta, los congresistas argumentan que las leyes de “estado santuario” en Colorado dificultan la capacidad de las fuerzas del orden locales para trabajar con ICE, lo que, según ellos, genera riesgos para la seguridad pública.

Por su parte, el gobernador Polis ha declarado que su oficina está revisando la carta enviada por los republicanos. Sin embargo, los legisladores estatales demócratas que participaron en el evento de Denver han dejado claro que están comprometidos en proteger a las comunidades inmigrantes dentro del estado y que las políticas federales no deberían poner en riesgo la seguridad y bienestar de estos residentes.

Las posiciones de los Legisladores estatales de Colorado

Durante un evento en el Capitolio estatal, legisladores y activistas discutieron cómo Colorado puede responder a las recientes órdenes ejecutivas emitidas por la administración de Trump sobre la inmigración. La senadora Julie Gonzales, de Denver, y la representante Naquetta Ricks, de Aurora, expresaron su apoyo a las comunidades inmigrantes, asegurando que se están revisando las políticas locales para reforzar las protecciones.

El futuro de la inmigración en Colorado

El debate sobre la inmigración en Colorado pareciera estar lejos de resolverse. La posición del alcalde Johnston y de los legisladores demócratas de proteger a las comunidades inmigrantes sigue siendo un tema central, mientras que los republicanos presionan para que las leyes estatales se alineen con las prioridades de la administración Trump.