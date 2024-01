Colorado: roban copias de periódico que reseñó presuntos abusos sexuales en la casa de un jefe policial

Casi todos los ejemplares de un periódico de un pequeño pueblo de Colorado fueron robados de los estantes el mismo día en que el Ouray County Plaindealer publicó una noticia sobre la presentación de cargos por violaciones sexuales que supuestamente se cometieron en una fiesta en la que bebían menores de edad en casa del jefe de policía mientras éste dormía, dijo el viernes el propietario y editor.

Mike Wiggins se comprometió a llegar al fondo del asunto, y publicó el jueves en la red social X que “si esperaban silenciarnos o intimidarnos, han fracasado estrepitosamente. Averiguaremos quién lo hizo. Y pronto saldrá otro tiraje”.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Colorado aquí.

El periódico publicó la historia en las redes sociales y eliminó el “paywall” de su sitio web para que la gente pudiera leer sobre los cargos de agresión sexual agravada presentados contra tres hombres, entre ellos un pariente del jefe de policía, por hechos que supuestamente ocurrieron en una fiesta en Ouray en mayo de 2023, donde se consumieron drogas y alcohol, según los registros judiciales. Los sospechosos tenían 17, 18 y 19 años en ese momento, y la persona que denunció las violaciones tenía 17, de acuerdo con el expediente.

Alguien devolvió la noche del jueves una bolsa de basura llena de periódicos al Plaindealer, y personas solidarias donaron unos $2,000 al periódico, algo que Wiggins calificó de “extremadamente alentador y aleccionador.”

Unos 250 periódicos llenaron los estantes el viernes por la mañana en el condado de Ouray, una zona montañosa del suroeste de Colorado en la que viven unas 5,000 personas.

“Si alguien iba a intentar que el público no pudiera leer esta historia, íbamos a asegurarnos de contrarrestarlo”, dijo Wiggins.

El Ouray County Plaindealer se publica los jueves y se entrega en los quioscos a última hora del miércoles. Los suscriptores reciben el periódico por correo.

El precio del periódico semanal es de $1, por lo que alguien se gastó $12 en abrir los estantes y llevarse todas las copias, explicó Wiggins. Les faltó un estante de periódicos de una cafetería, por lo que robaron unos 200 periódicos. Wiggins agradeció que los estantes no sufrieran daños.

En su opinión, la persona que devolvió los periódicos es la que se los llevó. Además, piensa que solo una persona estuvo implicada en el robo. Wiggins declinó identificar a la persona, pero sí comunicó esa información a la policía. Los policías también tenían las grabaciones de vigilancia de algunos de los robos, indicó Wiggins.

El jefe de policía de Ouray, Jeff Wood, no devolvió el viernes un mensaje telefónico enviado por The Associated Press en busca de comentarios.

La redacción del periódico planea tener una historia en la edición del próximo jueves sobre el robo de los ejemplares y posiblemente una columna en la que explica por qué se lo tomó tan en serio y reimprimió el periódico, dijo Wiggins.

“Es extraño escribir sobre nosotros mismos”, afirmó Wiggins. “Trabajamos muy duro para asegurarnos de no ser la historia”, agregó.