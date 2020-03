Colorado suma cuatro muertes más y 192 nuevos casos de COVID-19

En el último reporte entregado por el Departamento de Salud y Medio Ambiente de Colorado, este martes 24 de marzo, son 912 casos en el estado, de los cuales 84 están hospitalizados, en 35 diferentes condados en los que hay casos confirmados.

Autoridades del Condado Teller confirmaron la muerte de una persona, tras reportar dos nuevos casos de COVID-19 este martes.

Al momento no se ha dado información sobre la identidad de esta persona, por lo que no se sabe su sexo, edad y tampoco su nombre. Solo se sabe que esta víctima fue la número 10 en perder la vida por este virus en Colorado.

11 personas han perdido la vida y son 26 condados los que no han registrado casos positivos al momento. Del último muerto agregado a la lista, no hay ningún detalle y no se sabe dónde falleció.



Fueron un total de 192 nuevos casos los que se reportaron en la últimas 24 horas y cuatro nuevas muertes, respecto al boletín del 23 de marzo que mostraba 720 casos y 7 muertes.

Denver sigue siendo el condado con más casos, con 176, seguido por Condado El Paso que registra 106 casos positivos y cuatro muertes y el Condado Eagle con 96 contagiados y una víctima mortal.

Sucedió en Loveland Pass durante el fin de semana. A partir de las 12:00 a.m. de este miércoles 25 de marzo queda prohibido el acceso a Loveland Basin y Loveland Ski Areas.

Aquí puede visitar la página oficial del coronavirus en Colorado, en donde el Departamento de Salud y Medio Ambiente de Colorado sube todas las cifras del virus en el estado.