Colorado: todo lo que necesita saber para asistir al tan esperado Juego de las Estrellas

Uno de los eventos más emocionantes y más esperado para el mundo del béisbol ya está de regreso en Colorado después de 23 años y las expectativas son bien altas entre los fanáticos de este gran deporte.

Sin embargo, este magno evento trae consigo algunas medidas de organización que podrían afectar a las personas que planean asistir al Juego de las Estrellas. Habrá varios cierres de carreteras en el centro de la ciudad este fin de semana, tanto cerca de Coors Field para el Juego de Estrellas como cerca del centro de convenciones del Play Ball Park de MLB.

Las calles siguientes están limitadas a acceso comercial únicamente:

14th St, Glenarm St hasta Welton St

Welton St, 14th St hasta 15th St

Calle California, Calle 14 a Calle 15

Denver sustituye oficialmente a la ciudad de Atlanta para celebrar el Juego de las Estrellas que se llevará a cabo el 13 de julio en el Coors Field. Este cambio sin dudas traerá beneficios importantes para los negocios locales cerca del estadio, pero una inyección de capital para la economía del estado en general.

DOTI dijo que se instalará un semáforo temporal en 15th St y California St para dirigir el tráfico de dos vías hacia 15th St desde California St. Desvío sugerido: Calle 15 a Calle Champa.

A partir del domingo 11 de julio y hasta el martes 13 de julio, las siguientes calles estarán cerradas alrededor de Coors Field:

Market St, 20th St hasta 22nd St

Calle Blake, Calle 20 a Calle 22

21st St, Blake St hasta Market St

Desvío sugerido: Blake St hasta Park Ave hasta Lawrence St.

Viernes 9 de julio

A partir de las 10 a.m. diríjase al MLB PLAY BALL PARK, un evento gratuito en interiores y exteriores donde los fanáticos y sus familias pueden aprender a jugar a la pelota y obtener autógrafos de sus ídolos del béisbol. La diversión dura hasta las 8 p.m. en el Centro de Convenciones de Colorado.

Departamento de Transporte anuncia mayor número de trenes y autobuses con el objetivo de brindar un mejor servicio para el Juego de las Estrellas.

Mientras eso sucede, los Rockies llevarán a cabo sus Juegos de Campeonato de RBI de 3 p.m. a 9 p.m. en Metro State University.

Para los amantes de la música, la Serie de Conciertos Summer at Sculpture Park (en Scupture Park, duh) comenzará este viernes.

Los fanáticos también pueden disfrutar del Juego ‘’MLB USA Baseball All-American’’, que comienza a las 6 p.m. en Coors Field.

Sábado 10 de julio

Iniciando el día se llevará cabo una maratón ‘’All-Star’’ de 5 kilómetros a las 9 a.m. La carrera comienza y termina en ‘’Civic Center Park‘’. También habrá una carrera divertida de 1K para niños y familias con mascotas del equipo. Los participantes también pueden unirse a la fiesta posterior a la carrera, que incluirá desayuno, refrigerios, música y una taberna al aire libre. Para registrarse, haga clic aquí. Nota: Se le pide que planifique con anticipación y salga antes de las 8:30 a.m., ya que las calles comenzarán a cerrarse a esa hora.

Justo antes del mediodía, puede asistir al evento Play Ball de la Conferencia de Alcaldes de los EEUU de 11 a.m. a 1 p.m. en Civic Center Park. El alcalde Hancock estará allí.

Por primera vez desde 1998, el Juego de Estrellas de la MLB se jugará en Colorado.

Al mediodía, dirígete a Coors Field para el Derby de Home Run All-Star High School.

Si le apetece un poco de música, querrá ir a Cousins ​​Plaza de 4p.m. a 8 p.m. para ver Jazz a lo largo de Welton. The Queen City Jazz Band y After Midnight actuarán el sábado, pero la diversión no se detiene ahí, también habrá una exhibición de autos de vehículos eléctricos. Exhibición de la liga de béisbol en Sonny Lawson Park.

Domingo 11 de julio

A partir de las 11 a.m., PLAY BALL PARK albergará el Special Stars Game, un juego anual que brinda la oportunidad a los niños con necesidades especiales de Special Olympics Colorado y el National Sports Center for the Disabled de ser parte de un componente divertido e importante semana del Juego de las Estrellas.

El Sirius XM All-Star Futures Game se llevará a cabo a la 1 p.m. en Coors Field, seguido por el juego MLB All-Star Celebrity Softball de 4 p.m. a 5:30 p.m.

A las 5 p.m. comenzará el Draft de la MLB 2021 (día 1) en el Bellco Theatre del Centro de Convenciones de Colorado.

Lunes 12 de julio

El MLB PLAY BALL PARK continúa en el Centro de Convenciones de Colorado de 10 a.m. a 8 p.m. al igual que la Zona de Patrocinadores All-Star de MLB desde el mediodía hasta las 6:30 p.m., de 1p.m. a 5 p.m., se lleva a cabo el segundo día del Draft de la MLB de 2021.

A partir de la 1:30 p.m, diríjase al MLB PLAY BALL PARK para MLB Unfiltered: Legends & Legacies, una discusión que destaca los momentos clave de los jugadores negros en el béisbol y su impacto en la cultura del deporte. Oradores y grandes del béisbol que han ayudado a moldear la cultura del juego y sus contribuciones tanto dentro como fuera del campo Ken Griffey Jr., Fergie Jenkins, CC Sabathia y LaTroy Hawkins.

El T-Mobile Home Run Derby comienza a las 6 p.m., en Coors Field.

Martes 13 de julio

Será el último día que podrá disfrutar del MLB PLAY BALL PARK en el Centro de Convenciones de Colorado de 10 a.m. a 8 p.m., así como de la Zona de Patrocinadores All-Star de MLB desde el mediodía hasta las 6:30 p.m.

El Draft de la MLB 2021 continúa por tercer día desde el mediodía hasta las 2 p.m. en el Lobby del Hotel Rally, al mismo tiempo, el All-Star Red (Purple) Carpet Show tendrá lugar en el Wynkoop Promenade hasta la 1:30 p.m.

El Juego de Estrellas número 91 comienza a las 5:30 p.m. en Coors Field.

RTD aconseja a los fanáticos y a todos los que planean ir a ser pacientes y planificar con anticipación para llegar a su destino. El 16 th Street Mall Ride probablemente sea la mejor opción para atravesar el centro de forma gratuita, ya que básicamente conecta el Centro de Convenciones de Colorado con Union Station, no lejos de Coors Field.

Los funcionarios de RTD dicen que el servicio de tren adicional se ejecutará más tarde desde Union Station para adaptarse a las multitudes adicionales. Las líneas afectadas son:

Línea A de la Universidad de Colorado: 12:30 a.m.

Línea B: 11:09 p.m.

Línea G: 12:00 a.m.

Línea N: 12:15 a.m.

Línea W: 10:58 p.m.

Línea E: 11:30 p.m.

Tren desde Union Station a Littleton.

Mineral (Línea C): 11:15 p.m.

Si usted está tomando un servicio de Viajes como Uber o Lyft, lugares de recogida para Coors Field están en Market Street entre 21 st y 22 s. En la 14 st y las calles South y Arapahoe para el Centro de Convenciones de Colorado.

Para aquellos que quieran ir en bicicleta, la ciudad organizó el aparcamiento de bicicletas en el Coors Field puerta E y cerca del centro de convenciones de Colorado en 14 th y las calles de Stout.

¿Qué pasa con las restricciones de COVID-19?

Coors Field ahora está operando a plena capacidad y la Ciudad de Denver ha levantado todas las restricciones de COVID-19; sin embargo, aún necesitará usar una mascarilla mientras viaja en los autobuses RTD o en el tren ligero.

Durante una conferencia de prensa el miércoles temprano, Jeremiah Yolkut, director de eventos y programación de la MLB, dijo que habrá una clínica de vacunación en el Centro de Convenciones de Colorado durante la Semana del Juego de las Estrellas para aquellos que no han podido recibir la vacuna.