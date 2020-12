Colorado: último período de control de conducción en estado de ebriedad comienza mañana

EN TODO EL ESTADO: para ayudar a los residentes de Colorado en la transición segura hacia el nuevo año, el Departamento de Transporte de Colorado (CDOT), la Patrulla Estatal de Colorado (CSP) y las agencias policiales locales unirán fuerzas una vez más para completar la aplicación de la ley de DUI de ''The Heat Is On New Year's Eve'' estará en vigor desde el 29 de diciembre hasta el 2 de enero. Ochenta y nueve agencias policiales aumentarán las patrullas de DUI para apoyar el período de ejecución. CDOT y Lyft también continuarán su esfuerzo conjunto para ofrecer viajes gratis o con descuento durante las vacaciones con la campaña "Gift of Lyft".

Con el aumento de casos de COVID-19, los funcionarios estatales instan a las personas a abstenerse de reunirse con personas fuera de su hogar inmediato. También se recuerda a las personas que deben usar siempre una máscara en público y mantenerse a dos metros de distancia de los demás.

A principios de diciembre, 329 conductores ebrios fueron arrestados durante el período de ejecución de DUI de vacaciones. En lo que va de 2020, se han producido un total de 178 muertes de tráfico que involucran a un conductor ebrio, según los últimos datos del CDOT. Ese número representa el 32% de todas las muertes en carreteras este año en Colorado. El consumo de alcohol ha aumentado a nivel nacional durante el COVID-19, con los mayores aumentos en el consumo excesivo de alcohol observados en los estados del oeste, incluido Colorado.

"Nuestros esfuerzos para hacer cumplir la ley de DUI aumentan durante las vacaciones, ya que conducir bajo los efectos del alcohol no es un asunto de broma", dijo el jefe Matthew Packard, de la Patrulla del Estado de Colorado. , pero también está poniendo en peligro la seguridad de todas las demás personas en el camino. Detente y piensa, ¿esto realmente vale la pena una vida? "

Durante el período de cumplimiento de DUI de The Heat Is On en la víspera de Año Nuevo el año pasado, 101 agencias policiales participantes arrestaron a 360 conductores ebrios. La aplicación proporciona medidas de seguridad adicionales en todo el estado dedicadas a la prevención de la conducción bajo los efectos del alcohol durante los eventos anuales y las vacaciones. Los planes de las agencias locales y los datos de arrestos se pueden encontrar aquí.

CDOT quieren ayudar a los habitantes de Colorado a planificar que una persona sobria los lleve de regreso a casa y han decidido regalar 1,000 créditos para viajes gratuitos en Lyft, por un valor de 10 dólares cada uno, como parte de la promoción ''Gift of Lyft''. Todos los jueves de diciembre, se ofrecen 200 códigos gratuitos para viajes en Denver, Colorado Springs y Thornton, áreas en las que se produjo el mayor número de muertes por conducción en estado de ebriedad en 2019. Los códigos se regalan por orden de llegada entre las personas que firman la promesa de ''Gift of Lyft'' aquí . Quienes reclamaron uno de los códigos de viaje de ''Gift of Lyft'' tienen hasta el 4 de enero de 2021 para canjear su crédito.