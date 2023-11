Concluye la audiencia en Colorado sobre si Trump puede permanecer en la boleta primaria del estado

DENVER, Colorado - Un juez de Colorado escuchará este miércoles los argumentos finales sobre si el expresidente Donald Trump está impedido de figurar en la boleta electoral debido a una disposición de la Constitución de EEUU que prohíbe a quienes hayan "participado en una insurrección" ocupar un cargo público.

La jueza del distrito, Sarah B. Wallace, tendrá 48 horas para emitir un fallo después del cierre de los argumentos el miércoles por la tarde, aunque ese plazo puede extenderse. Ella llevó a cabo una audiencia de una semana que concluyó a principios de este mes para determinar si la disposición de la época de la Guerra Civil descalifica a Trump debido a su papel en el ataque al Capitolio de EE. UU. el 6 de enero de 2021.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Colorado aquí.

La audiencia del miércoles se produce después de dos derrotas para los defensores que intentan eliminar a Trump de la boleta electoral bajo la Sección Tres de la Decimocuarta Enmienda, que prohíbe ocupar un cargo a aquellos que prestaron juramento para defender la Constitución de EE. UU. y luego "participaron en una insurrección" en su contra. La medida solo se ha utilizado unas pocas veces desde el período posterior a la Guerra Civil, cuando se pretendía evitar que los exconfederados abrumaran los cargos gubernamentales.

La semana pasada, la Corte Suprema de Minnesota eludió la cuestión de si la disposición se aplica a Trump, quien hasta ahora está dominando las primarias presidenciales republicanas. Desestimó una demanda para sacarlo de la boleta de primarias de ese estado diciendo que los partidos políticos pueden permitir que cualquiera califique para las primarias.

La corte dejó abierta la posibilidad de un desafío en las elecciones generales si Trump se convierte en el candidato presidencial republicano.

El martes, un juez de Michigan desestimó otra demanda que buscaba eliminar a Trump de la boleta de primarias en ese estado con un fallo más amplio. Dijo que si la disposición se aplica al expresidente es una "cuestión política" que debe resolver el Congreso, no los jueces. El grupo liberal que presentó el caso de Michigan, Free Speech For People, dijo que planea apelar la decisión.

Otro grupo de tendencia izquierdista, Citizens for Responsibility and Ethics in Washington, presentó la demanda en Colorado. Aunque ha habido docenas de casos a nivel nacional, muchos de ellos han sido presentados por ciudadanos individuales actuando solos, a veces ni siquiera residentes en el estado donde se presenta la queja. Los casos de Colorado, Michigan y Minnesota han sido considerados por expertos legales como los más avanzados, en parte debido a los recursos legales que aportan los grupos liberales.

La campaña de Trump ha calificado las demandas como "interferencia en las elecciones" y un intento "antidemocrático" de evitar que los votantes tengan la opción que desean el próximo noviembre. Sus abogados pidieron a Wallace, nombrada por el gobernador demócrata Jared Polis, que se apartara del caso porque donó $100 a un grupo liberal que calificó el 6 de enero como una "insurrección violenta".

Wallace dijo que no tenía una opinión predefinida sobre si el ataque al Capitolio cumplía con la definición legal de una insurrección según la Sección Tres y decidió continuar con el caso.

Existen varias formas en las que el caso puede fracasar: Wallace podría, como la corte superior de Minnesota, decir que carece de poder en una primaria o, como el juez de Michigan, deferirse al juicio del Congreso. Los abogados de Trump y algunos expertos legales argumentan que la Sección Tres no está destinada a aplicarse al presidente y que Trump no "participó" en la insurrección el 6 de enero de la manera prevista por los redactores de la Decimocuarta Enmienda.

Los peticionarios en el caso llamaron a un experto legal quien testificó que los redactores de la Sección Tres pretendían que se aplicara incluso a aquellos que brindaron ayuda a la causa confederada, lo que podría ser mínimo, como la compra de bonos. Argumentaron que Trump "incitó" los ataques del 6 de enero y presentaron un testimonio dramático de oficiales de policía que defendieron el Capitolio de los alborotadores.

Cualquier fallo de Wallace probablemente será apelado ante la Corte Suprema de Colorado. Desde allí podría llegar a la Corte Suprema de EE. UU., que nunca se ha pronunciado sobre la Sección Tres.