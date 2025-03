Condado Douglas implementa diseño innovador de intersección para mejorar la movilidad y seguridad vial

CONDADO DOUGLAS, Colorado - Este jueves el condado Douglas presentará una innovadora mejora en el diseño de intersecciones, con el objetivo de aumentar la seguridad y reducir la congestión. La nueva intersección de flujo continuo (CFI, por sus siglas en inglés), la primera de su tipo en la región, se implementará en U.S. Highway 85 cerca de C-470.

Este diseño transformará la forma en que los conductores navegan por la zona, especialmente aquellos que giran a la izquierda desde U.S. 85 hacia Highlands Ranch Parkway.

En la nueva configuración, los conductores deberán cruzar el tráfico contrario en un semáforo dedicado antes de llegar a la intersección principal. Desde allí, continuarán por un carril exclusivo para giros a la izquierda, lo que los llevará a la intersección principal para realizar el giro.

El diseño de la CFI permite que los giros a la izquierda y el tráfico directo se muevan simultáneamente, lo que debería mejorar el flujo del tráfico al reducir la congestión y aumentar la capacidad de la intersección. Actualmente, el tramo de U.S. 85 justo al sur de C-470 tiene un volumen de aproximadamente 45,000 vehículos diarios, con proyecciones que indican que este número casi se duplicará para 2040.

Las intersecciones de flujo continuo, también conocidas como CFIs, se están volviendo cada vez más comunes en los Estados Unidos debido a su efectividad para gestionar el tráfico y reducir accidentes. Millar destacó que este tipo de intersección puede ser de un 30% a un 70% más eficiente que las convencionales. “Al separar algunos de los conflictos de alta velocidad, hacemos que sea más seguro y aumentamos la capacidad en general”, señaló.

Estos cambios son parte del proyecto más amplio de ampliación de U.S. 85, que comenzó en 2022. Este proyecto no solo incluye nuevas intersecciones, sino también la ampliación de la carretera, con U.S. 85 pasando de cuatro a seis carriles. Además, se incluirán mejoras en las paradas de autobuses, un camino compartido para peatones y ciclistas, y cruces mejorados para los senderos.

Las primeras dos CFIs se abrirán en fases: el jueves 20 de marzo para el tráfico sur de U.S. 85 hacia el este por Highlands Ranch Parkway, y el miércoles 26 de marzo para el tráfico sur de U.S. 85 hacia el este por Town Center Drive. Una tercera CFI en C-470 se abrirá a principios o mediados de abril.