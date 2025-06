Condenan a más de mil años de prisión a un hombre por balacera en bar de Greeley

Casi tres años después de un tiroteo en Greely, un hombre ha sido sentenciado.

Efren Sánchez fue sentenciado a más de 1,016 años de prisión por un tiroteo ocurrido en un bar de Greeley en el año 2022. El juez del condado de Weld, Vicente Vigil, dictó la pena tras declararlo culpable de múltiples intentos de homicidio.

El incidente sucedió el 13 de agosto de 2022 en el bar Rancho El Corazón, luego de que Sánchez saliera molesto por sentirse “faltado al respeto” por otros clientes. Después de un tiempo, Sánchez regresó con un rifle en mano.

Sánchez disparó 28 veces, tanto afuera como adentro del bar, sembrando el pánico entre los presentes. Dos personas resultaron heridas y fueron trasladadas al hospital, donde lograron sobrevivir.

Durante la investigación, las autoridades identificaron a Sánchez como el responsable del tiroteo. El jurado declaró que Sanchez fue culpable de 25 cargos de intento de homicidio en primer grado, otros 25 cargos del mismo delito y dos cargos por crimen violento.

Anthony Perea, fiscal adjunto principal del distrito, declaró que “solo por la gracia de Dios no hubo muertos esa noche. No fue por falta de intento.” Agregó que el acusado disparó repetidamente con la intención clara de matar, aduciendo: "Puede que no haya matado a nadie esa noche, pero mato sus espíritus".

Uno de los sobrevivientes compartió una declaración que leyó el fiscal durante el juicio. Dijo que desde entonces vive con ataques de pánico, ansiedad y depresión, y que ya no puede tener una vida social normal por miedo a morir.

Este caso ha sacudido a la comunidad de Greeley, no solo por la violencia del acto, sino por la magnitud de la sentencia. Más allá de los años impuestos, la condena busca enviar un mensaje claro contra la violencia armada.

Para las víctimas, la herida va más allá de lo físico. Como dijo uno de ellos: Comencé a vivir los siguientes años con mucha ansiedad, ataques de pánico y depresión. Ya no puedo tener una vida social por miedo a que me maten. Nunca pensé que a mi edad iba a necesitar ayuda psicológica solo por salir a divertirme”.