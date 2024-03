Conductor de camión es hallado culpable de cinco cargos de homicidio vehicular

DENVER, Colorado - Un camionero de Denver ha sido condenado por cinco cargos de homicidio vehicular por estrellar un semirremolque contra un vehículo utilitario deportivo que transportaba a una familia de Wyoming en junio de 2022, matando a los cinco.

Un jurado del condado de Weld también condenó a Jesús Puebla por otros cinco cargos el miércoles, incluyendo conducción imprudentemente y no tener una licencia de conducir comercial válida, por el accidente en la Interestatal 25 al norte de Denver.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Colorado aquí.

Los investigadores dicen que la camioneta de Puebla viajaba a 76 mph cuando chocó contra una camioneta que viajaba a unas 6 mph debido al tráfico atascado. El camión también chocó contra otros vehículos, hiriendo a otra persona. Puebla no resultó herido, según los registros judiciales.

El abogado de Puebla argumentó que la empresa propietaria del camión tenía la culpa. Puebla testificó que los frenos no funcionaron y trató de reducir la velocidad para reducir la velocidad del camión. La Patrulla Estatal de Colorado descubrió que los frenos no funcionaban.

Los fiscales argumentaron que Puebla había estado conduciendo imprudentemente cerca de miles de personas antes del accidente y no se dio cuenta de que el tráfico había disminuido la velocidad. No debería haber estado conduciendo con una licencia vencida y una inspección previa al viaje debería haber revelado que no era seguro conducir el camión, dijeron los fiscales.

En el accidente murieron Aaron Godines y Halie Everts de Gillette, Wyoming, y su hija de 3 meses, Tessleigh Godines. Los padres de Aaron Godines, Emiliano y Christina Godines, también fueron asesinados.

La sentencia de Puebla está fijada para el 21 de junio.