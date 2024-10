Crecen los casos de gripe aviar en EEUU; se reportan 10 en Colorado

Esta semana se detectaron cuatro nuevos casos de gripe aviar en trabajadores agrícolas del estado de Washington, el último de una serie de infecciones humanas que están surgiendo en todo Estados Unidos a medida que el virus continúa propagándose entre los animales de granja.

Washington es el sexto estado en informar casos humanos de gripe aviar, que se ha propagado desenfrenadamente en aves silvestres, aves de corral y ganado.

Suponiendo que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades confirmen las pruebas positivas del estado, aumentarán el recuento de Estados Unidos a al menos 31.

En Colorado, hasta el momento, se han reportado 10 casos de gripe aviar. En California, en tanto, se han detectado 13 casos, en Texas 1, Missouri 1 y en Michigan, dos casos, sumados los 4 en Washington.

Los expertos en gripe dijeron que el riesgo de un brote más amplio entre los humanos seguirá latente si el virus permanece sin control en los animales.

"Cuanto más tiempo permanezca este virus en el medio ambiente, cuanto más animales se propague, cuanto más cambie de maneras que no entendemos ni predecimos, más nos preocupará que esto se convierta en la próxima pandemia mundial", dijo la doctora Amber Itle, veterinaria del estado de Washington.

Por ahora, sin embargo, los funcionarios de salud sostienen que el virus no ha realizado cambios genéticos clave que le permitan propagarse entre las personas.

“No hay evidencia de ninguna transmisión humana sostenida. Y ese es un hito clave para todos nosotros. Es un detonante clave para todos nosotros. Ahí es cuando realmente comenzamos a decir, ‘Oh, algo que es marcadamente diferente sobre este virus’”, dijo el Dr. Umair Shah, secretario de salud de Washington, en una conferencia de prensa el domingo.

Un portavoz de los CDC dijo el martes por la mañana que un equipo federal estaba siendo desplegado en Washington y que el riesgo para el público seguía siendo bajo.

LA GRIPE AVIAR ES UNA PREOCUPACIÓN

Sin embargo, el virus es una preocupación creciente para los trabajadores agrícolas en la primera línea. Los cuatro últimos casos se dieron entre trabajadores que habían sacrificado aves en una granja de huevos comercial donde se informó un brote de influenza aviar en pollos.

Shah dijo que los trabajadores formaban parte de un equipo contratado encargado de despoblar, o sacrificar, a todos los pollos en la granja en el condado de Franklin, en el sureste de Washington, que tenía más de 800,000 aves. Itle dijo que los trabajadores usaban equipo de protección completo: trajes hechos de Tyvek, gafas y respiradores.

“Hace calor, hay polvo, hay muchos pájaros cerca y estamos recibiendo mucha exposición viral”, dijo.

Las cuatro personas que dieron positivo después de ese trabajo informaron síntomas respiratorios leves y conjuntivitis, síntomas que ahora se sabe que son comunes cuando las personas están infectadas. Ninguno de los trabajadores fue hospitalizado.

El doctor Richard Webby, director del Centro Colaborador de la Organización Mundial de la Salud para Estudios sobre la Ecología de la Influenza en Animales y Aves, dijo que los casos de Washington representaban “más de lo mismo” en un patrón observado en todo Estados Unidos a medida que los trabajadores encargados de sacrificar animales enfermos se enfermaban.

Sin embargo, un caso humano, en Missouri, ha desconcertado a los investigadores y funcionarios de salud, porque esa persona no tuvo contacto con animales.

No está claro cómo se expuso la persona y los resultados de otras pruebas que podrían ofrecer pistas aún están pendientes, según los CDC. Seis trabajadores de la salud expuestos al paciente informaron síntomas respiratorios.

Webby dijo que la propagación del virus en las vacas durante los últimos 10 meses ha aumentado el nivel de preocupación de los expertos porque las vacas son mamíferos e interactúan con los humanos con frecuencia. Eso aumenta la probabilidad de que el virus pueda mutar y transmitirse de persona a persona.

“El hecho de que no haya sucedido en 10 meses… no significa que no pueda suceder”, dijo Webby, investigador de enfermedades infecciosas en el St. Jude Children’s Research Hospital en Memphis, Tennessee.

La investigación sugiere que se eliminan cantidades increíbles de virus en las glándulas mamarias de las vacas infectadas, por lo que el virus podría propagarse a través de la leche cruda. (La leche que se vende en los supermercados está pasteurizada, lo que inactiva el virus).

Al mismo tiempo, Estados Unidos se está preparando para la temporada de gripe, cuando la circulación de los virus de la gripe común aumenta en otoño e invierno. Si dos virus de la gripe comparten el mismo huésped, pueden compartir información genética y mutar más rápidamente.

“No queremos que las personas afectadas por el virus de la gripe estacional se contagien de un virus de los animales y que esos virus se vuelvan a combinar”, dijo el Dr. Peter Rabinowitz, profesor de ciencias ambientales y de salud ocupacional en la Universidad de Washington y director de su Centro de Investigación One Health.

Rabinowitz agregó que es importante mejorar los protocolos de protección para los trabajadores agrícolas y alentarlos a que se vacunen contra la gripe.

“Esta es una llamada de atención. Necesitamos hacer un mejor trabajo para proteger a los trabajadores”, dijo.

Itle dijo que los casos en aves de corral no eran inesperados en el estado de Washington, porque las aves migratorias pasaban por allí durante el verano y principios del otoño. Recientemente, se encontraron búhos y otras aves rapaces muertas, lo que sugiere que algunos animales salvajes habían sido afectados por el virus.

Las aves silvestres pueden transmitir el virus a las granjas a través del contacto directo con las aves de corral o el ganado o a través de excrementos, saliva o alimento.

Más de 103 millones de aves han enfermado, matado o sacrificado en el brote actual de gripe aviar, según las estadísticas de los CDC. El virus se ha detectado en aves de corral en 48 estados.

Este artículo se publicó originalmente en inglés en NBC News. Haz clic aquí para leerlo.