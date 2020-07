Crisis económica genera cierre de restaurante de Colorado que abrió ilegalmente durante la pandemia

El restaurante C&C Coffe & Kitchen anunció que sus puertas no volverán a abrirse para el público, luego de que este domingo 26 de julio operaran por última vez en su sede de Castle Rock.

Este restaurante se hizo famoso en Colorado, luego de abrir de forma ilegal para el fin de semana del día de las madres, mientras había una orden en Colorado que impedía a los restaurantes operar con servicio a la mesa, debido a la pandemia del COVID-19.

El Departamento de Salud de Colorado cerró el establecimiento y les suspendió la licencia a sus dueños por un mes y tras reabrir la crisis económica afectó enormemente al negocio, por lo que sus dueños tuvieron que cerrarlo.

En una carta publicada en su cuenta oficial de Facebook los dueños aseguran que han sido semanas difíciles las que han tenido que pasar por el COVID-19. “Batallamos muchos años con las dificultades que tiene un pequeño negocio para sobrevivir. Han pasado cuatro meses ya desde el cierre inicial por el COVID-19 y aunque esperábamos que fuera por dos semanas, las restricciones del gobierno nos siguen perjudicando. El gobernador nos atacó e incluso usó nuestro caso como ejemplo. Hay mucha hipocresía en esto, porque los grandes negocios si pueden abrir y nosotros no, eso no es justo”.

“Tenemos muchos problemas por las ventas que no son buenas. Pero eso no es todo, el gobierno entrega 600 dólares semanales por desempleo a quienes no tienen trabajo y eso los incentiva a no trabajar. Tenemos baja de empleados y no podemos operar de forma sostenible. Por eso, y con mucha tristeza, decidimos cerra este domingo 26 de julio para siempre”.