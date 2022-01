Cuatro personas resultaron heridas tras tiroteo en el condado Adams

La Oficina del alguacil del Condado Adams dio a conocer que cuatro personas resultaron heridas y fueron hospitalizadas el lunes por la mañana después de disturbio con armas.

El incidente ocurrió en 7052 Pecos St., alrededor de la 1:30 a.m., y hasta el momento las autoridades no han revelado que tipo de armas fueron usadas durante el altercado.

La policía dijo que no han determinado si se trata o no de un enfrentamiento entre los implicados, además agregaron que los cuatro hombres hospitalizados no están cooperando con la investigación.

En Arvada las autoridades detuvieron a Johnny Mc Caslin, de 48 años sospechoso del tiroteo en esa tienda en el condado Adams.

La oficina del alguacil dijo que no han realizado ningún arresto en relación con el incidente, pero aseguran que no hay amenazas para la comunidad.

Cualquier persona con información sobre lo sucedido se le pide llamar a la Línea de Alto al Crimen al 720-913-7867.