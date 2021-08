Decenas de inmigrantes están siendo soltados por GEO en Denver

José es nicaragüense y fue detenido por agentes de inmigración en Texas, pero luego de estar en Weslaco fue trasladado a Denver.

Jose die que, “llegamos como doscientas personas cuando yo llegue. había muchas cuando entre había muchas”, señala Jose.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Era la primera vez que José llegaba a Denver y luego 57 días fue liberado a una ciudad desconocida.

“No me lo esperaba no sabía cuándo me vino a dejar afuera el oficial me apunto acá y yo que bueno, pues vine y acá el míster me acogió bien y aquí estoy”, señala Jose

El míster, como José lo llama, es Nick Bottinelli voluntario de organización benéfica casa de paz, quienes ayudan a indocumentados cuando son liberados de los centros de detención.

“Normalmente estamos acostumbrados a apoyar dos a o tres personas al día, pero el último jueves salieron 35 personas a las 6 de la tarde”, dice Nick Bottinelli

De acuerdo con Nick los números de indocumentados que están siendo liberados se están duplicando y hasta triplicando en algunos casos.

Asi que cuando casa de paz recoge a las personas, las lleva a su centro localizado en Green Valley Ranch.

“Les proveemos comida, les ayudamos a comunicar con todas sus familias, coordinar la compra de boletos, luego llevarlos al aeropuerto”.

Precisamente acompañamos al José al aeropuerto al siguiente día. allí boleto en mano no puede ocultar su felicidad y me dice que le fue difícil conciliar el sueño.

“Tan emocionado pensando en el viaje puede dormir solo unas pocas horas por que estaba super emocionado pensando en el viaje y poder llegar a sonde esta mi familia”, dice Jose.

Los agentes del aeropuerto me dicen que tengo solo unos minutos más con José, antes que ingreses a la sala de espera, así que aprovecho para preguntarle qué es lo primero que hará cuando vea a su familia en miami.

“Darles un abrazo fuerte, ir a comer una fritanga comida nicaragüense… sí”.

Luego que los agentes revisan los papeles de nuevo, como asegurándose que si es el, se llevan a José y se pierden en la multitud de viajeros del aeropuerto.