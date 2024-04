Las opciones de bebidas sin alcohol se han disparado en los últimos años. Y esa tendencia se ha intensificado especialmente en forma de cerveza sin alcohol en Denver, un epicentro de las cervecerías artesanales.

La ciudad ha adoptado la tendencia sin alcohol a medida que las cervecerías se inclinan cada vez más hacia la incorporación de bebidas más inclusivas en sus ofertas.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Colorado aquí.

Las opciones sin alcohol en los menús aumentaron más del 55% desde el cuarto trimestre de 2022 hasta el mismo período de 2023, según datos de Technomic, una firma de consultoría e investigación de servicios de alimentos.

Aunque las cervezas sin alcohol existen desde que Anheuser-Busch lanzó O'Doul's en 1990, los recientes aumentos de interés impulsados principalmente por consumidores más jóvenes y más preocupados por su salud han provocado una explosión en el sector, descubrió Technomic.

Y los analistas pronostican que el interés seguirá creciendo. Entre 2022 y 2026, se espera que los volúmenes de cerveza sin alcohol crezcan alrededor de un 25%, según datos de IWSR, una empresa de información sobre bebidas alcohólicas.

Y según datos de NielsenIQ, una base de datos sobre el comportamiento de compra de los consumidores, Colorado fue el segundo estado con mayor inversión en bebidas no alcohólicas en 2023.

"La gente se está volviendo cada vez más curiosa, y dado que Denver es una ciudad con mucha gente que hace ejercicio al aire libre y se mantiene en forma, hay muchas personas que están interesadas en reducir su consumo de alcohol y mantenerse saludables", dijo a CNBC Keith Villa, cofundador y maestro cervecero de Ceria Brewing Company en Colorado. "En nuestro caso, estamos empezando a ver que cada vez más personas se educan sobre la cerveza sin alcohol y empiezan a recurrir a nuestros productos", agregó.

Ceria, lanzada por Villa y su esposa, Jodi, en 2018, se centra completamente en el mercado de la cerveza sin alcohol, que según él está "creciendo cada día". La cerveza ha resultado especialmente atractiva para los consumidores más jóvenes, añadió.

La cerveza sin alcohol se puede preparar de cuatro maneras, dijo Villa: eliminando el alcohol con destilación al vacío, pasando el alcohol a través de una serie de filtros, usando levadura especial o haciendo una cerveza con bajo contenido de alcohol y diluyéndola con agua. Debido a que esos procesos son costosos y requieren mucho tiempo, Villa dijo que a las cervecerías les resulta difícil crear licores sin alcohol.

Pero a medida que el consumo de cerveza en todos los ámbitos continúa disminuyendo, Villa dijo que más cervecerías en Denver se están sumando a la tendencia.

"El mercado se está volviendo cada vez más difícil para los cerveceros artesanales, por lo que para ganar algo de dinero en su negocio, están empezando a vender cervezas sin alcohol", afirmó. "Existe una demanda, pero las cervezas deben elaborarse de la manera correcta. Mientras nos supervisemos y nos ayudemos mutuamente, podremos asegurarnos de que las personas tengan una buena variedad de productos que sean seguros para consumir", indicó.

LA ESCENA DE LA CERVEZA EN DENVER

La experta en tendencias alimentarias Kara Nielsen dijo que debido a que Denver es una ciudad tan centrada en la cerveza, el aumento de esa bebida y los licores sin alcohol encaja con la narrativa del lugar.

"A la gente (en Denver) le gusta jugar duro y luego celebrar", expresó Nielsen, quien anteriormente vivía en Denver. "En los últimos tres o cuatro años, ha habido cada vez más cervezas sin alcohol muy bien elaboradas, incluidas las cervecerías de Colorado. Se ha convertido más bien en una elección", señaló.

La cervecería Grüvi, con sede en Denver, aprovechó esa elección y ofreció una amplia gama de ofertas sin alcohol desde su fundación hace cinco años. El cofundador Niki Sawni dijo que la compañía eligió Colorado como su base debido a las preferencias de sus residentes por un estilo de vida más saludable y el consiguiente potencial de crecimiento en el mercado sin alcohol.

Sawni dijo que al principio sus clientes eran en su mayoría consumidores preocupados por su salud. Pero luego, dijo, la cerveza sin alcohol se puso de moda, atrayendo a más clientes convencionales. Casi todos los bares o restaurantes de la zona pronto añadieron opciones en respuesta, afirmó.

"Fue simplemente darme cuenta de que había una brecha en el mercado para cuando no querías beber: tenías que elegir entre agua con gas o gaseosa o algo que no fuera un término medio para disfrutar y que no tuviera alcohol, pero aún así te permite tener esa sociabilidad", dijo Sawni. "Por eso elegimos 'Grüvi': significa divertido y juguetón, y hace cinco años los productos sin alcohol eran todo lo contrario. Entonces pensamos: 'Está bien, ¿cómo podemos intentar hacer popular algo que no era tan cool?'", sentenció.

Y a medida que su empresa ha tenido éxito, según Sawni, también está viendo una tendencia alentadora con cervecerías alcohólicas heredadas más grandes que ahora ofrecen apoyo y colaboración en una "relación simbiótica" que no ha dado lugar a ninguna competencia.

Una de esas cervecerías más grandes es Denver Beer Co., fundada hace 13 años con una sola taberna. Ahora, la empresa tiene varias tabernas en toda la zona y ha comenzado a incorporar agua de lúpulo con gas, una alternativa sin alcohol, en sus menús.

"Al final del día, somos una empresa cervecera, pero también entendemos que existe el deseo de los consumidores de tener un producto que no sea alcohólico", dijo el director ejecutivo, Robert MacEachern. "Con nuestro espíritu de ser inclusivos, queremos que la mayor cantidad de personas disfruten de nuestros espacios, por lo que esta fue una extensión natural para nosotros para que la gente disfrute de nuestro espacio", indicó.

Para Denver Beer Co., la tendencia sin alcohol le ha permitido a la cervecería mantenerse fiel a su identidad central y al mismo tiempo adaptarse a los gustos de sus clientes. MacEachern aseguró que ha visto especial interés en las bebidas no alcohólicas de los clubes de corredores o ciclistas que se reúnen en el verano y buscan algo refrescante sin dejar de disfrutar de la experiencia de la taberna.

Y aunque la cerveza con alcohol siempre seguirá siendo la identidad fundamental de la empresa, MacEachern expresó que el agua de lúpulo se ha convertido en "parte de lo que somos".

"Denver es el epicentro de la cerveza artesanal. Estamos arraigados en esa industria. La gente en Denver acepta el cambio y la innovación, y eso nos ha permitido tener éxito al lidiar con esta ola de comportamiento no alcohólico", dijo. "Continuaremos construyendo marca y valor de marca, no solo nosotros, sino todas las empresas de cerveza artesanal. La cerveza sin alcohol se convierte en una adición a lo que somos y no en una resta", concluyó.

Esta historia fue publicada originalmente por CNBC.