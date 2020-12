Denver: nuevas opciones de vivienda para personas sin hogar en “Five Points”

The "Legacy Lofts" con 98 unidades asequibles y un centro de atención de recuperación, es un proyecto de Colorado "Coalition for the Homeless en 2175 California St".

Tres contratos por un total de 4.1 millones financiarán el proyecto de nueve pisos. "La solución a la falta de vivienda es la vivienda, y estamos orgullosos de asociarnos una vez más con la coalición de Colorado para las personas sin hogar y financiar viviendas seguras con acceso a servicios", dijo Britta Fisher, directora ejecutiva del Departamento de Estabilidad de la Vivienda de Denver.

"Legacy Lofts es de hecho un proyecto heredado que marcará una diferencia crítica para ayudar a las personas a salir de la situación de la indigencia y establecer la estabilidad en sus vidas". The "Legacy Lofts" ofrecerá apartamentos tipo estudio y de una habitación con restricción de ingresos. Las personas que ganen el 30% del ingreso medio del área (AMI) o menos calificarán para las unidades. Las 75 camas y el centro médico recuperativo para personas sin hogar también fueron aprobados por el ayuntamiento.

Los 797,101dólares en fondos provienen de un programa federal de subvenciones en bloque para el desarrollo comunitario. Denver tiene actualmente 1,808 unidades asequibles en 23 sitios en construcción. Se están planificando más de 900 unidades adicionales, según el ayuntamiento. "Legacy Lofts" estará a dos cuadras de la línea RTD L y de la parada de autobús 44, adyacente al Stout Street Health Center.