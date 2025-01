Denver presenta plan para enfrentar posibles deportaciones masivas de la administración Trump

DENVER, Colorado - El alcalde de Denver, Mike Johnston, ha presentado un plan de cuatro puntos para abordar las posibles deportaciones masivas propuestas por la administración de Donald Trump.

Este enfoque busca equilibrar la seguridad pública con los valores de la ciudad como un lugar acogedor, protegiendo a los residentes inmigrantes y respetando sus derechos legales, especialmente en ubicaciones sensibles como escuelas, hospitales e iglesias.

El plan establece que Denver no colaborará con las acciones de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que no estén relacionadas con delitos graves. Aunque las autoridades seguirán notificando a ICE sobre personas bajo custodia que enfrentan procesos de deportación, no se detendrá a residentes para cumplir con órdenes migratorias no criminales.

Esta postura refuerza el compromiso de la ciudad de no generar temor entre los inmigrantes, independientemente de su estatus legal.

Además, el plan incluye medidas para proteger a los inmigrantes con algún estatus legal, como beneficiarios de DACA, TPS o casos de asilo pendientes. Denver también se prepara para enfrentar los efectos colaterales de las detenciones, creando una red de apoyo para los hijos de personas detenidas, incluyendo cuidado temporal en hogares de acogida mientras se identifica a familiares en el país.

El alcalde Johnston enfatizó la importancia de garantizar el debido proceso para las personas afectadas, recurriendo a desafíos legales con el apoyo del fiscal general y abogados externos.

Según Johnston, aunque la ciudad no planea gastar grandes sumas de los contribuyentes en estos esfuerzos, está comprometida a alzar la voz en defensa de los derechos humanos frente a posibles deportaciones masivas.

El plan ha sido bien recibido como una respuesta sensata y humanitaria ante una administración que, según críticos, ha mostrado poca sensibilidad hacia la crisis humanitaria que estas políticas podrían desencadenar.

Denver reafirma así su compromiso de proteger a su comunidad inmigrante y minimizar el impacto de estas políticas en sus residentes.