Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado dio a conocer una lista de brotes de COVID-19

El Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado (CDPHE, por sus siglas en inglés) dio a conocer datos sobre la cantidad de escuelas K-12 con brotes de COVID-19 recientemente reportados y dicen que se ha duplicado en una semana, y la gran mayoría de los casos se dan entre estudiantes

Los niveles de vacunación podrían influir en este escenario. En Colorado, el 75 % de los maestros fueron vacunados contra la enfermedad a principios de marzo, y el número ha aumentado constantemente desde entonces, pero los niños menores de doce años actualmente no son elegibles para la inmunización, y aunque la aprobación federal de las vacunas de Pfizer para niños de cinco a once años significa que la situación debería cambiar en los próximos días.

Los jóvenes de doce a diecisiete años han tenido la opción de la inoculación en Colorado durante meses, pero en una conferencia de prensa el 13 de octubre, el gobernador Jared Polis se quejó de que solo alrededor del 60 % de ellos se habían vacunado para entonces.

Antes del 1 de junio, los funcionarios de salud estatales declararon un brote si dos o más casos de COVID-19 entre los residentes, el personal, los asistentes y otros estaban vinculados a un entorno particular dentro de un período de catorce días. Ahora, esta norma solo se aplica a las instalaciones de atención médica o centros penitenciarios. Un brote en cualquier otro lugar requiere al menos cinco casos confirmados o probables durante dos semanas.

Los datos del 27 de octubre revelan que 572 brotes se encuentran actualmente bajo investigación activa, un salto sustancial con respecto a los 527 enumerados la semana anterior. De ellos, 91 representan entradas nuevas o modificadas, el total más alto desde el 19 de mayo (antes del cambio de regla), cuando se agregaron 107 brotes. Y 55 de las nuevas ubicaciones en la lista han tenido al menos un brote anterior.

El resumen de los brotes del 20 de octubre señaló diecisiete citaciones nuevas o modificadas para las escuelas K-12. El 27 de octubre, ese número era 34. Si bien se agregaron nuevos centros de cuidado infantil el 20 de octubre, cuatro aparecieron en la lista del 27 de octubre.

También hay revelaciones sobre la propagación del COVID-19 en siete prisiones, cárceles o instalaciones correccionales, así como en la oficina del fiscal de distrito del condado El Paso. También hay nuevos brotes en Costco en Colorado Springs, McDonald's en Peyton y la planta de carne JBS en Greeley, en los que cientos de personas se infectaron y seis personas murieron en dos brotes anteriores. El brote de JBS más reciente se declaró después de seis casos más del personal.

Estos son los 91 brotes activos nuevos o modificados identificados por el CDPHE en su informe del 27 de octubre, incluida la fecha en que se citó el brote y las personas afectadas:

1. 4th Judicial District Attorney's Office: Octubre 2021, Law Enforcement Administration, condado El Paso, 10/25/2021, 5 casos en el personal.

2. Condado Adams Sheriff's Detention Facility: Octubre 2021, Jail, Condado Adams, 10/21/2021, 96 casos en residentes.

3. Advantage Treatment Center en Alamosa: Octubre 2021, Correccional, Condado Alamosa, 10/21/2021, 5 casos en residentes

4. Arbors of San Marino (2304MO): Octubre 2021, Healthcare, Assisted Living, Condado Adams, 10/25/2021, 4 casos en residentes.

5. Barone Middle School: Octubre 2021, School, K-12, Condado Rio Blanco, 10/25/2021, 6 casos en asistentes.

6. Condado Bent Healthcare Center (020246): Octubre 2021, Healthcare, Skilled Nursing, Condado Bent, 10/15/2021, 2 casos en el personal.

7. Beth Eden Baptist School, School, K-12, Condado Jefferson, 10/26/2021, 3 casos en el personal, 8 casos en asistentes.

8. Bright Futures Psychiatry Active Healthcare Outpatient, Behavioral Health Center, Condado El Paso, 10/21/2021, 6 casos en residentes, 1 caso en el personal.

9. Brookdale Broadmoor (2305CK): Octubre 2021, Healthcare, Assisted Living, Condado El Paso, 10/20/2021, 2 casos en residentes.

10. Castle Pines Academy, Child Care Center, Condado Douglas, 10/21/2021, 4 casos en el personal, 3 casos en asistentes cases.

11. Centre Avenue Health and Rehab (02R209): Octubre 2021, Healthcare, Skilled Nursing, Condado Larimer, 10/26/2021, 2 casos en el personal.

12. City of Cortez Public Works Department, Municipal/Local Government, Condado Montezuma, 10/22/2021, 7 casos en el personal.

13. Colorado Early Colleges — Parker: Octubre 2021, School, K-12, Condado Douglas, 10/26/2021, 1 caso en el personal, 5 casos en asistentes.

14. Colpar's HobbyTown — Aurora, Retailer, Condado Arapahoe, 10/21/2021, 5 casos en el personal

15. Conifer High School: Octubre 2021, School, K-12, Condado Jefferson, 10/26/2021, 1 caso en el personal, 11 casos en asistentes.

16. Costco Wholesale #1030: Octubre 2021, Retailer, Condado El Paso, 10/25/2021, 18 casos en el personal.

17. Dakota Ridge High School: Octubre 2021, School, K-12, Condado Jefferson, 10/26/2021, 9 casos en asistentes.

18. Dellenbach Subaru, Auto Dealership, Condado Larimer, 10/26/2021, 8 casos en el personal.

19. Drake Middle School, School, K-12, Condado Jefferson, 10/26/2021, 16 casos en asistentes.

20. Elk Creek Elementary School, School, K-12, Condado Jefferson, 10/27/2021, 12 casos en asistentes.

21. Flourish Supportive Living at Texas (23C440), Healthcare, Assisted Living, Condado Jefferson, 8/24/2021, 2 casos en residentes, 2 casos en el personal.

22. Frassati Catholic Academy, School, K-12, Condado Adams, 10/21/2021, 2 casos en el personal, 4 casos en asistentes.

23. Free Horizon Montessori K-8, School, K-12, Condado Jefferson, 10/25/2021, 10 casos en asistentes.

24. Genesis Hospitality Corporation: Octubre 2021, Non-Food Manufacturer/Warehouse, Condado Larimer, 10/25/2021, 8 casos en el personal.

25. Global Village Academy — Northglenn: September 2021, School, K-12, Condado Adams, 10/21/2021, 2 casos en el personal, 5 casos en asistentes.

26. Golden High School: Octubre 2021, School, K-12, Condado Jefferson, 10/26/2021, 8 casos en asistentes.

27. Grand Junction Regional Center House 5, Healthcare, Facility for Developmentally Disabled (Inpatient), Condado Mesa, 10/22/2021, 2 casos en el personal.

28. Grand Valley High School, School, K-12, Garfield Condado, 10/19/2021, 1 casos en el personal, 16 casos en asistentes.

29. Harmony Home — Fort Morgan I (2301CF), Healthcare, Assisted Living, Condado Morgan, 10/26/2021, 2 casos en residentes.

30. Harmony Home — Fort Morgan II (2301SC), Healthcare, Assisted Living, Condado Morgan, 10/27/2021, 5 casos en residentes.

31. Harvard Square Retirement Community (230428): Octubre 2021, Healthcare, Assisted Living, Condado Denver, 10/25/2021, 13 casos en residentes, 5 casos en el personal, 1 residente fallecido.

32. Howbert Elementary School: Octubre 2021, School, K-12, Condado El Paso, 10/21/2021, 1 caso en el personal, 14 casos en asistentes.

33. Jaxpointe at Allison Ct (23R663), Healthcare, Assisted Living, Condado Jefferson, 10/21/2021, 6 casos en residentes, 3 casos en el personal.

34. JBS Greeley Beef Plant: Octubre 2021, Meat Processing/Packaging, Condado Weld, 10/25/2021, 6 casos en el personal.

35. John Evans Head Start Center: Octubre 2021, Child Care Center, Condado Weld, 10/21/2021, 4 casos en el personal, 1 casos en asistentes.

36. Juniper Ridge Community School: Octubre 2021, School, K-12, Condado Mesa, 10/26/2021, 2 casos en el personal, 11 casos en asistentes.

37. La Vista Correccional Facility: Octubre 2021, State Prison, Condado Pueblo, 10/26/2021, 5 casos en residentes, 3 casos en el personal..

38. Lakewood High School: September 2021, School, K-12, Condado Jefferson, 10/27/2021, 17 casos en asistentes cases

39. Little Sunshine's Playhouse and Preschool of Colorado Springs, School, K-12, Condado El Paso, 10/26/2021, 4 casos en el personal, 12 casos en asistentes cases

40. Marycrest Assisted Living (2304ST): Octubre 2021, Healthcare, Assisted Living, Condado Denver, 10/22/2021, 2 casos en residentes, 1 caso en el personal

41. McDonald's Peyton (Meridian Rd), Restaurant, Fast Food, Condado El Paso, 10/21/2021, 14 casos en el personal

42. MeadowView of Greeley (23N615): Octubre 2021, Healthcare, Assisted Living, Condado Weld, 10/21/2021, 1 resident case, 1 caso en el personal

43. Meeker Elementary School: Octubre 2021, School, K-12, Condado Rio Blanco, 10/25/2021, 2 casos en el personal, 5 casos en asistentes.

44. Mesa Manor Center (021177): September 2021, Healthcare, Skilled Nursing, Condado Mesa, 10/15/2021, 4 casos en el personal.

45. Condado Morgan Sheriff's Office — Detention, Jail, Condado Morgan, 10/22/2021, 7 casos en residentes, 1 caso en el personal.

46. MorningStar Assisted Living & Memory Care of Boulder (23F542): Octubre 2021, Healthcare, Assisted Living, Boulder Condado, 10/25/2021, 2 casos en el personal.

47. North Star, Healthcare, Group Home, Fremont Condado, 10/20/2021, 4 casos en residentes, 3 casos en el personal.

48. Northglenn Middle School, School, K-12, Condado Adams, 10/21/2021, 5 casos en asistentes.

49. Padilla Elementary School, School, K-12, Condado Adams, 10/26/2021, 1 caso en el personal, 5 casos en asistentes.

50. Peakview School: Octubre 2021, School, K-12, Huerfano Condado, 10/22/2021, 6 casos en asistentes.

51. Plateau Valley Community School, School, K-12, Condado Mesa, 10/26/2021, 11 casos en asistentes.

52. Platte Canyon High School, School, K-12, Park Condado, 10/20/2021, 13 casos en asistentes.

53. Prairie Pines Assisted Living (23A938): Octubre 2021, Healthcare, Assisted Living, Kiowa Condado, 10/18/2021, 2 casos en el personal.

54. Prairie Winds Elementary School, School, K-12, Condado Pueblo, 10/19/2021, 2 casos en el personal, 16 casos en asistentes.

55. Primrose Retirement Community (23Z405): Octubre 2021, Healthcare, Assisted Living, Condado Pueblo, 10/26/2021, 3 casos en residentes, 2 casos en el personal.

56. Pueblo Center Genesis (020662): Octubre 2021, Healthcare, Skilled Nursing, Condado Pueblo, 10/22/2021, 1 caso en residentes, 3 casos en el personal, 1 residente fallecido.

57. Quality Science Labs, LLC, Office/Indoor Workspace, Park Condado, 10/20/2021, 7 casos en el personal.

58. Rangely Junior/Senior High School: Octubre 2021, School, K-12, Condado Rio Blanco, 10/20/2021, 4 casos en el personal, 10 casos en asistentes.

59. Redlands Middle School, School, K-12, Condado Mesa, 10/26/2021, 17 casos en asistentes.

60. Ridge Pinehurst LLC, Healthcare, Assisted Living, Condado Jefferson, 10/12/2021, 2 casos en residentes.

61. Rio Grande Condado Jail, Jail, Rio Grande Condado, 10/7/2021, 7 casos en residentes.

62. Rio Grande Inn (02I146): Octubre 2021, Healthcare, Skilled Nursing, Condado Conejo, 10/7/2021, 3 casos en el personal.

63. Rocky Mountain Children's Discovery Center: Octubre 2021, Child Care Center, Fremont Condado, 10/25/2021, 4 casos en el personal, 3 casos en asistentes cases.

64. San Carlos Correccional Facility: Octubre 2021, State Prison, Condado Pueblo, 10/22/2021, 2 casos en residentes, 9 casos en el personal.

65. School District 49 Transportation, School Administration, Condado El Paso, 10/21/2021, 8 casos en el personal

66. Sedgwick Condado Memorial Nursing Home (020199): Octubre 2021, Healthcare, Skilled Nursing, Sedgwick Condado, 10/25/2021, 2 casos en el personal.

67. Shalom Park (0204NU): Octubre 2021, Healthcare, Skilled Nursing, Condado Arapahoe, 10/21/2021, 1 caso en residentes, 1 caso en el personal.

68. Sierra Vista Elementary School, School, K-12, Condado Pueblo, 10/19/2021, 3 casos en el personal, 13 casos en asistentes.

69. SIGNIA Call Center Greeley, Office/Indoor Workspace, Condado Weld, 10/21/2021, 5 casos en el personal.

70. Skyview Middle School, School, K-12, Condado Pueblo, 10/19/2021, 4 casos en el personal, 9 casos en asistentes.

71. SLP Colorado (23Y683), Healthcare, Assisted Living, Condado Douglas, 10/21/2021, 4 casos en residentes, 4 casos en el personal.

72. St. Andrews Village — Independent Living: Octubre 2021, Healthcare, Independent Living Facility, Condado Arapahoe, 10/14/2021, 10 casos en residentes, 1 caso en el personal, 2 residentes fallecidos.

73. St. Mary's Academy: Octubre 2021, School, K-12, Condado Arapahoe, 10/22/2021, 1 caso en el personal, 4 casos en asistentes.

74. Suites at Clermont Park Care Center (020454): Octubre 2021, Healthcare, Skilled Nursing, Condado Denver, 10/25/2021, 2 casos en el personal.

75. Summit High School: Octubre 2021, School, K-12, Summit Condado, 10/20/2021, 1 caso en el personal, 12 casos en asistentes.

76. Summit Ridge Middle School: Octubre 2021, School, K-12, Condado Jefferson, 10/27/2021, 10 casos en asistentes.

77. Sundance Skilled Nursing and Rehabilitation (020546): Octubre 2021, Healthcare, Skilled Nursing, Condado El Paso, 10/25/2021, 5 casos en residentes.

78. Super Rupair, Auto Repair Shop, Boulder Condado, 10/21/2021, 6 casos en el personal.

79. Super Vacuum Manufacturing Co: Octubre 2021, Non-Food Manufacturer/Warehouse, Condado Larimer, 10/14/2021, 8 casos en el personal.

80. The Bridge at Greeley (23036H): Octubre 2021, Healthcare, Assisted Living, Condado Weld, 10/20/2021, 28 casos en residentes, 7 casos en el personal.

81. The Center at Center Place (02Z779): Octubre 2021, Healthcare, Skilled Nursing, Condado Weld, 10/20/2021, 5 casos en residentes, 1 caso en el personal, 1 residente fallecido.

82. The Goddard School — Highlands: Octubre 2021, Child Care Center, Condado Denver, 10/22/2021, 1 caso en el personal, 5 casos en asistentes.

83. The Legacy at Monte Vista (2310NW): Octubre 2021, Healthcare, Assisted Living, Rio Grande Condado, 10/20/2021, 2 casos en residentes.

84. The Rehabilitation Center at Sandalwood (020465): Octubre 2021, Healthcare, Skilled Nursing, Condado Jefferson, 10/27/2021, 1 resident case, 1 caso en el personal.

85. The Retreat at Sunny Vista (23Q180): Octubre 2021, Healthcare, Assisted Living, Condado El Paso, 10/25/2021, 1 caso en residentes, 3 casos en el personal.

86. Valley Christian Academy: Octubre 2021, School, K-12, Condado El Paso, 10/21/2021, 4 casos en el personal, 6 casos en asistentes.

87. Waneka Park (230322): Octubre 2021, Healthcare, Assisted Living, Boulder Condado, 10/26/2021, 4 casos en residentes, 3 casos en el personal.

88. Weld Central Middle School, School, K-12, Condado Weld, 10/22/2021, 3 casos en el personal, 17 casos en asistentes.

89. Condado Weld Jail: Octubre 2021, Jail, Condado Weld, 10/26/2021, 6 casos en residentes.

90. Westgate Community School: Octubre 2021, School, K-12, Condado Adams, 10/26/2021, 8 casos en asistentes.

91. William (Bill) Roberts School: Octubre 2021, School, K-12, Condado Denver, 10/20/2021, 4 casos en el personal, 14 casos en asistentes.