DMV recolecta peluches para niños involucrados en accidentes automovilísticos

DENVER, Colorado - La División de Vehículos Motorizados de Colorado ha creado un evento para recaudar animales de peluche para los equipos de emergencias y bomberos de todo el estado. Los socorristas usan las donaciones para consolar a los niños durante emergencias, como accidentes automovilísticos o incendios domésticos.

La recolección de peluches ya ha iniciado y se extenderá hasta el 4 de septiembre.

Todas las donaciones de animales de peluche deben ser nuevas y, si es posible, deben tener un empaque original. El DMV recolectará y entregará las donaciones a KOSI 101.1 para que se las entreguen a los socorristas.

Las donaciones pueden ser hechas en cualquiera de las 24 agencias del DMV en Colorado. Esta son sus direcciones:

• Adams - 3265 S. Wadsworth Blvd., #3A, Lakewood, CO 80227

• Aurora - 14391 E. 4th Ave. Aurora, CO 80011

• Boulder - 2850 Iris Ave., Suite F Boulder, CO 80301

• Centennial - 5120 East Arapahoe Road, Centennial CO 80122

• Colorado Springs - 2447 N. Union Blvd. Colorado Springs, CO 80909

• Cortez - 2210 E. Main St. Cortez, CO 81321

• Delta - 501 Palmer St. Delta, CO 81416 Room 210

• Denver NE - 4685 Peoria St., Suite 115 Denver, CO 80239

• Durango - 329-A S. Camino Del Río Durango, CO 81303

• Fort Collins - 3030 S. College Ave., #100 Fort Collins, CO 80526

• Frisco - 37 County Road 1005 Frisco, CO 80443

• Golden - 16950 W. Colfax Ave, Suite 104, Golden, CO 80401

• Grand Junction - 222 S. 6th St., Suite 111 Grand Junction, CO 81501

• Greeley - 2320 Reservoir Road, Unit A Greeley, CO 80634

• Gunnison - 302 N. Main Street Gunnison, CO 81230

• Glenwood Springs - 51027 Hwy 6 & 24 Glenwood Springs, CO 81601

• Lakewood - 1881 Pierce St. Lakewood, CO 80214

• Longmont - 917 S. Main St., Suite 600, Longmont, CO 80501

• Loveland - 118 E. 29th St., Ste F, Loveland, CO 80538

• Montrose - 2305 S. Townsend Ave., Unit C, Montrose, CO 81401

• Parker - 17924 Cottonwood Drive, Parker, CO 80134

• Pueblo - 827 W. 4th St. Pueblo, CO 81003

• Lakewood Westgate - 3265 S. Wadsworth Blvd., #3A, Lakewood, CO 80227

• Westminster - 8464 Federal Blvd, Westminster, CO 80031