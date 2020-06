¿Dónde está Sebastián? Buscan a niño de 3 años con autismo en condado Eagle

La Policía de Eagle está buscando a un niño de 3 años con autismo que fue visto por última vez la noche del viernes en su apartamento en Eagle Villas.

Un niño con una descripción similar a Sebastián Castro fue visto en el patio de juegos de Eagle Villas, ubicada en 405 Nogal Rd, alrededor de las 9:00 p.m.

De acuerdo con las autoridades, el pequeño tiene cabello y ojos marrones y llevaba zapatos rojos y rojos con jeans rasgados. Es autista y no verbal y no se siente cómodo con adultos que no conoce.

La familia pide que cualquiera que ayude a buscarlo, por favor no grite su nombre. Sebastián responde bien a las canciones infantiles y los ruidos de los animales, ama las cosas coloridas, el agua y los insectos. Tiene el sueño pesado y le gusta dormir en espacios pequeños y estrechos, agregaron las autoridades.

El Departamento de Policía de Eagle ha estado buscando desde la noche del viernes, con la asistencia de la Oficina del Alguacil del Condado de Eagle, Vail Mountain Rescue, Distrito de Protección contra Incendios Greater Eagle, Distrito de Protección contra Incendios Eagle River, Oficina de Investigación de Colorado, FBI, Oficina del Fiscal del Distrito Judicial, el Instituto Nacional de Niños Desaparecidos y Explotados, el Servicio Secreto y el Centro de Comunicaciones de Seguridad Pública de Vail.

Cualquier persona con información que pueda ayudar a localizar a Sebastián debe llamar al (970) 445-4911 o enviar un correo electrónico a eaglecountypio@gmail.com.