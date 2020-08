El crimen continúa en aumento en el bulevar Federal y la avenida Colfax en Denver

La policía de Denver ha reportado en los últimos días múltiples crímenes en la ciudad y varios de ellos se han presentado entre dos importantes vías que atraviesan la ciudad.

Se trata de la Avenida Colfax y el Bulevar Federal, en donde se han registrado múltiples tiroteos y apuñalamientos.

Vecinos del área afectada están cansados de la inseguridad y denuncian que en múltiples casos los incidentes violentos se dan por disputas entre pandillas, que en su mayoría están integradas por jóvenes hispanos.

La policía de Denver reconoció un aumento en el crimen en el Bulevar Federal y ya tiene planes para controlarlo.

También en Telemundo Denver hemos recibido denuncias de carreras ilegales, casos de choque y fuga, robos y múltiples crímenes en esta zona, e incluso la policía de Denver en una entrevista confirmó que alza en las cifras del crimen en Denver en los últimos meses, que coinciden con la pandemia del COVID-19.

Es tanta la violencia en la zona de la Federal con Alameda, que residentes del vecindario organizaron una protesta pacífica para pedirle a la policía tomar acción contra las pandillas y los hechos violentos que sucedieron el fin de semana en un estacionamiento ubicado en la Irving con Alameda.

Aquí un recuento de los crímenes sucedidos en los últimos cuatro días en estas vías principales.

Apuñalamiento en la Federal

Este martes 18 de agosto la policía reportó un apuñalamiento mortal en la 1300 N. Federal Boulevard, en donde un hombre recibió heridas de arma blanca y fue transportado a un hospital con heridas de gravedad. Al momento es muy poco lo que se conoce de este caso, en el que no hay sospechosos arrestado y en el que la víctima no ha sido identificada de forma oficial.

La policía de Denver confirmó que una persona recibió heridas de arma blanca y el caso continúa bajo investigació, ya que es poco lo que se sabe.

Tiroteo en la Colfax con Lowell

Este martes por la tarde, un tiroteo dejó dos personas heridas en la avenida Colfax con calle Lowell y la policía confirmó que, tras llevarlas al hospital, ambas víctimas, que no han sido identificadas, se recuperan satisfactoriamente de heridas que no comprometen sus vidas. Al momento no hay arrestados y tampoco sospechosos identificados por este caso.

Tiroteo en la Colfax con Downing

Un hombre fue encontrado con heridas de bala en la avenida Colfax con calle Downing, en la tarde de este martes. La policía de Denver confirmó que este tiroteo se dio minutos después del sucedido en la Colfax con Lowell y que se investiga, por ahora, como un caso aislado. El hombre fue llevado a un hospital con heridas desconocidas y una persona de interés en este caso fue detenida.

Tiroteo en la Federal con Alameda

Este domingo 16 de agosto, pasadas las 10:38 p.m., se presentó una balacera en pleno Bulevar Federal por una aparente disputa entre pandillas, según confirmó la policía de Denver. Dos jóvenes, que no han sido identificados, perdieron la vida y cinco personas más fueron llevadas al hospital con heridas de bala tras lo sucedido. El reporte oficial indica que todo sucedió en la intersección de la Federal con West Alameda Avenue.

Un negocio que está en la zona en donde este domingo 16 de agosto se presentó uno de dos tiroteos en pleno bulevar Federal, le entregó a Telemundo Denver las imágenes de una cámara de seguridad que captó los momentos posteriores a cuando sonaron los primeros disparos.

Un video de una cámara de seguridad de un negocio de la zona muestra cuando inician los disparos y el caos y la confusión se apoderan de las personas que estaban ahí en ese momento. Una vecina del área le comentó a Telemundo Denver que la mayoría de los jóvenes de estas pandillas son jóvenes hispanos.

Tiroteo en la Federal

Este domingo 16 de agosto, poco menos de una hora antes del tiroteo en la Alameda, muy cerca de ahí, en la 600 S Federal Boulevard, una mujer perdió la vida la vida en un incidente violento con un arma. Al momento no hay sospechosos arrestados por este caso y no se ha revelado la identidad de la víctima.